Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг банка «Авангард» на уровне «ВВ+(RU)» со «стабильным» прогнозом.

В релизе агентства поясняется, что рейтинг обусловлен удовлетворительной оценкой бизнес-профиля, адекватной достаточностью капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности.

Аналитики отметили, что стратегия банка «Авангард» заключается в сохранении уровня безрискового (трансакционного) дохода и пропорциональном увеличении ликвидных активов на балансе на фоне сокращения принятого кредитного риска. В целях поддержки клиентов в период действия карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, «Авангард» предоставлял им льготные условия обслуживания, что привело к снижению комиссионных доходов банка в 2020 году. Данные льготы закончили свое действие в первом полугодии 2021 года, что должно привести к возврату комиссионных доходов на допандемийный уровень. Также высокий потенциал получения прибыли имеет политика вложения средств в объекты недвижимого имущества, которой продолжает следовать банк.

Диверсификация операционного дохода «Авангарда» находится на достаточно высоком уровне, заключили эксперты. Качество корпоративного управления соответствует масштабу деятельности банка и оценивается как удовлетворительное, при этом мажоритарный акционер принимает активное участие в решении не только стратегических, но и большинства существенных операционных вопросов.

Адекватная позиция «Авангарда» по капиталу определяется высоким уровнем достаточности капитала по регулятивным стандартам, что позволяет банку выдержать умеренный прирост стоимости риска без нарушения обязательных нормативов. Способность «Авангарда» к собственной генерации капитала за последние 12 месяцев ухудшилась за счет снижения прибыльности и выплаты дивидендов, вместе с тем продолжает оцениваться агентством как высокая.

Эксперты пояснили, что критическая оценка риск-профиля банка обусловлена низким качеством кредитного портфеля, доля которого за последние 12 месяцев снизилась с 28% до 20% активов (на 30 июня 2021 года). При этом доля проблемных и потенциально проблемных кредитов в нем остается высокой — около 41%. Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков оценивается как значительная: на их долю приходится 56% кредитов. Доля кредитов и прочих требований к сторонам, которые прямо или косвенно связаны с банком, по мнению АКРА, может достигать 45% основного капитала. Вместе с тем обеспеченность кредитного портфеля составляет около 80%.

Подверженность «Авангарда» рыночному риску оценена как относительно низкая, учитывая, что портфель ценных бумаг (27% активов) банка состоит на 35% из казначейских облигаций США, на 12% — из долговых обязательств РФ, а остальная часть формируется в основном корпоративными еврооблигациями и акциями «голубых фишек».

Позицию банка по ликвидности и фондированию эксперты оценили как адекватную. Банк способен выдержать отток клиентских средств в рамках как базового сценария, так и стрессового. Кроме того, в случае необходимости «Авангард» может дополнительно привлекать средства в рамках сделок РЕПО благодаря незначительному обременению портфеля ценных бумаг.

Ресурсная база «Авангарда», по оценкам АКРА, довольно стабильна и формируется преимущественно средствами юридических (около 57% обязательств) и физических (около 34% обязательств) лиц. При этом на горизонте ближайших 12 месяцев значительных оттоков средств не ожидается