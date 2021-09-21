Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности банку «Агропромкредит» на уровне «ruB+» с сохранением «стабильного» прогноза по рейтингу, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу, низкими показателями рентабельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, «Агропромкредит» — небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов. Банк представлен головным офисом в Москве и 29 обособленными подразделениями в трех федеральных округах на территории Тюменской, Оренбургской и Курганской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Аналитики отмечают, что слабая оценка рыночных позиций отражает невысокие конкурентные позиции банка на российском банковском рынке и недостаточно широкую клиентскую базу в сегменте кредитования юрлиц и индивидуальных предпринимателей (14 заемщиков на 1 июля 2021 года). Концентрация активов на крупных кредитных рисках оценивается как умеренно высокая (отношение крупных кредитных рисков к чистым активам составило 32% на 1 августа 2021 года, крупнейший кредитный риск достигал 3,1% чистых активов в июле 2021 года). Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности, что обусловлено преобладанием в активах высоколиквидных, но низкодоходных компонентов (на 1 июля 2021 года на краткосрочные депозиты в Банке России и ОФЗ приходится около 35% валовых активов). Агентство по-прежнему относит к одному из рисков бизнес-профиля банка значительный объем имущества на балансе (78% капитала на 1 августа 2021 года), которое представлено в том числе вложениями в непрофильные земельные участки и недвижимость. По мнению агентства, бизнес-модель банка по большей части связана исключительно с деловыми связями основного акционера, что оказывает негативное влияние на текущий уровень рейтинга.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что банк поддерживает адекватный уровень достаточности капитала (на 1 августа 2021 года Н1.0 был равен 16,9%, Н1.2 составлял 14,8%), что обуславливает высокую устойчивость капитала к реализации кредитных рисков (на 1 августа 2021 года запас капитала позволяет выдерживать обесценение до 19,7% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения требований к нормативам). Рентабельность деятельности банка, как и прежде, находится на низком уровне (по МСФО за 2019—2020 годы ROE составила минус 4,1%, по РСБУ за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года ROE без учета разовых доходов от цессий составила минус 2,8%). При этом значение NIM остается на невысоком уровне (3,7% за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года против 3,8% годом ранее), CIR ввиду существенной величины расходов на обеспечение деятельности составило 128,6% за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года, в связи с чем эффективность деятельности банка оценивается как низкая.

«Действующая стратегия банка на период до 2022 года направлена на сохранение объемов бизнеса при неизменном текущем уровне принимаемых рисков. Эффективность реализации стратегии, по мнению агентства, в значительной мере ограничена узкой клиентской базой банка и зависит от деловых связей основного акционера банка. К недостаткам действующих корпоративных процедур агентство относит слабую операционную эффективность деятельности. Также отмечается высокая концентрация корпоративного управления на фигурах ключевого акционера и топ-менеджмента банка», — говорится в сообщении.