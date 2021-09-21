С повышением минимального размера оплаты труда, запланированным на следующий год, вырастут зарплаты почти у 3 млн россиян. Такую оценку представил на заседании правительства во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте Кабмина.

«В повестке еще один важный законопроект — о повышении минимального размера оплаты труда. Напомню, с текущего года мы перешли на новый принцип его расчета. Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13,6 тысячи рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек», — заявил он.

Ранее Минтруд подсчитал, что повышение минимального размера оплаты труда до 13 617 рублей с 2022 года коснется примерно 4,7 млн работников в России. Рост показателя составит 6,4%.

С 1 января в РФ вступил в силу закон о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума, предполагающей их определение исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Минимальный размер оплаты труда составляет 42% от медианной заработной платы, рассчитываемой Росстатом. Медианная заработная плата — это размер заработной платы, больше и меньше которой получают по половине работающих граждан. Прожиточный минимум составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода, рассчитываемого Росстатом.



В июле вышло постановление правительства РФ, согласно которому прожиточный минимум для трудоспособного населения с 1 января 2022 года будет установлен в размере 13 026 рублей.