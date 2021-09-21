Банк «Александровский» запустил сервис бесконтактной оплаты Mir Pay, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Воспользоваться сервисом могут держатели карт платежной системы «Мир» — обладатели любых смартфонов на операционной системе Android (начиная с версии 6.0) с NFC-технологией.

Чтобы подключить платежный сервис, необходимо скачать из магазина Play Market или AppGallery приложение Mir Pay и зарегистрировать в нем свою карту «Мир». Для оплаты покупки достаточно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу.

В банке отметили, что защита платежных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты «Мир» не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.