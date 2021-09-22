Счетная палата Российской Федерации подсчитала расходы бюджета и выявила самые затратные из статей, пишут «Известия». Так, раздел «Социальная политика» в 2021 году потребовал максимальных сумм из госказны.
«Больше всего денег в 2021 году было потрачено по разделу бюджета «Социальная политика», который включает расходы на пенсии, соцобеспечение населения, охрану семьи и детства. С 1 января по 1 августа по этому разделу израсходовано чуть больше половины выделенных средств — 3,7 трлн рублей из шести запланированных. Больше всего в рамках этого направления ушло на пенсионное обеспечение — 1,7 трлн рублей», — говорится в отчетном документе ведомства.
Вторым проектом стала «Демография», на которую уже потрачено 502 млрд рублей из 760 млрд, выделенных в 2021 году. Среди ведомств больше всех денежных средств израсходовало Министерство финансов — 4 трлн из 7,3 трлн рублей, запланированных к началу августа. Почти 3 трлн рублей из этой суммы потрачены на товары, работы и услуги по обеспечению государственных (муниципальных) нужд.
Собрать приведенные данные позволил новый модуль, способный агрегировать сведения о расходах федерального бюджета и выводить суммы запланированных трат. Аналитики собрали и проанализировали сведения с 2016 года по 1 августа 2021-го.
Ранее, 21 сентября, российское правительство утвердило проект бюджета на 2022—2024 годы. По словам главы Кабмина Михаила Мишустина, социальные расходы не будут сокращаться. Предусмотрено их увеличение.
Доходы федерального бюджета в 2022—2024 годах будут составлять более 25 трлн рублей ежегодно, а расходы будут прирастать на 1 трлн рублей в год и более, следует из данных, представленных во вторник на заседании правительства министром финансов РФ Антоном Силуановым. Глава ведомства ссылался на проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»; стенограмма заседания опубликована на сайте Кабмина.