Власти США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты. Ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O., приводит РБК информацию Минфина США.

«SUEX содействовала трансакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — говорится в сообщении ведомства.

По его данным, платформа зарегистрирована в Москве и Праге. «Анализ известных трансакций SUEX свидетельствует, что 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью», — заявили в Минфине США.

Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны запрещено взаимодействовать с сервисом.

Власти США ужесточили контроль за криптовалютными трансакциями, сообщало в июле агентство Bloomberg. В частности, в Белом доме сформировали специальную комиссию, которая будет бороться с хакерами, использующими вирусы-вымогатели.

На такой шаг в Вашингтоне пошли после майской хакерской атаки на компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline. В результате нее оператор был вынужден остановить работу трубопровода и под угрозой оказались поставки топлива на заправки в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье. Хакеры потребовали выкупа и пригрозили слить в Интернет внутреннюю информацию компании. Изначально Colonial Pipeline отказалась платить вымогателям, однако позже, по данным Bloomberg, все же перечислила злоумышленникам около 5 млн долларов в криптовалюте. После этого вымогатели дали компании ключи для разблокировки сети. В июне власти США вернули Colonial Pipeline большую часть от уплаченного хакерам выкупа. Как рассказали в ФБР, средства были изъяты с криптовалютного кошелька группировки DarkSide, которую подозревали в атаке. По словам источников CNN и NBC News, эта группировка «происходит из России». В то же время в Кремле подчеркивали, что Россия не имеет никакого отношения к хакерской атаке на Colonial Pipeline.