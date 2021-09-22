Фондовые торги в России открылись в среду в «зеленой зоне», свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:11 мск прибавил 0,89% к уровню закрытия предыдущих торгов и составил 4 005,92 пункта. Индекс РТС повысился на 1,29% — до отметки 1 732,96.

По мнению аналитиков Промсвязьбанка, в среду «рынки постараются сохранить умеренно позитивный настрой до объявления итогов заседания ФРС и пресс-конференции главы регулятора Джерома Пауэлла».

«Сегодня, ввиду признаков дальнейшего улучшения внешнего фона, индекс Мосбиржи постарается вернуться выше 4 000 пунктов, — спрогнозировали в ПСБ перед началом торгов. — Консервативный взгляд на рынок из-за уязвимости глобальной конъюнктуры сохраняем».

«Сегодня станут известны результаты двухдневного заседания ФРС США. И если сюрпризов по изменению ставки не предвидится, то последующая пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла вполне может спровоцировать волну волатильности на рынках», — предупреждает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков, поясняя, что в фокусе внимания инвесторов заявления или намеки на сокращение программы покупки активов, которая в настоящее время включает покупки на 120 млрд долларов в месяц.

