Абсолют Банк объявил о повышении ставок по вкладу «Абсолютный максимум +».

Так, ставки по депозиту без опции пополнения увеличены для сроков размещения от шести до девяти месяцев на 1,4 процентного пункта, следует из сообщения финучреждения. Рублевый депозит в сумме от 10 тыс. рублей можно открыть под 6,6% годовых, а вклад в сумме от 1,4 млн рублей — под 6,7% как в отделениях банка, так и онлайн.



В банке напомнили, что за последние полгода ставки по вкладу «Абсолютный максимум +» для разных сроков неоднократно повышались.