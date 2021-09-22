Британская компания Cyjax обнаружила масштабную атаку против сотрудников госорганов России и соседних государств, пишет «Коммерсант» . Злоумышленники создают сайты, имитирующие вход в электронную почту для чиновников, а данные могут использовать для дальнейшей атаки на ведомства или продажи доступа на теневом рынке.

Согласно исследованию компании Cyjax, среди атакуемых организаций значатся Российская академия наук (РАН), почтовый сервис Mail.ru, а также госструктуры более десятка стран, включая Армению, Азербайджан, Китай, Киргизию, Грузию, Белоруссию, Украину, Турцию, Туркменистан и Узбекистан. Компания проанализировала более 50 доменов в рамках этой схемы и выяснила, что они стали появляться с весны 2020 года. Сейчас активны 15 сайтов, которые имитируют порталы для входа в электронную почту для сотрудников министерств иностранных дел, финансов или энергетики различных стран, отметили эксперты.

В Mail.ru рассказали, что мониторят появление фишинговых сайтов и мошеннических писем и «своевременно реагируют на подобные инциденты, включая те, что перечислены в отчете». В почте Mail.ru работает антиспам-система, которая адаптируется к новым сценариям спама, в том числе фишингового, добавили в компании.

Целью атаки является сбор логинов и паролей для доступа к почтовым ящикам госслужащих, полагают в Cyjax. Вероятно, злоумышленники распространяют ссылки на эти страницы с помощью фишинговых рассылок, однако образцов подобных писем экспертам найти не удалось.

По словам директора экспертного центра безопасности Positive Technologies Алексея Новикова, распространена техника, когда злоумышленники рассылают сотрудникам письма о том, что, например, у компании появился новый почтовый сервер, на котором нужно зарегистрироваться по ссылке. Он отметил, что после получения логинов и паролей злоумышленники могут подключаться к почтовому ящику и конфиденциальным документам в письмах сотрудника. Хакеры могут использовать полученный доступ для дальнейшей атаки: отправить письмо с вредоносным вложением в адрес партнеров компании, добавил он.

Учитывая отсутствие немедленной финансовой выгоды от атаки и направленность на РФ и соседние страны, за ней может стоять некая прогосударственная группировка, считают в Cyjax. В октябре 2020 года компании по кибербезопасности предупреждали о целевых атаках на сотрудников госорганов хакерской группировки XDSpy. Но за атакой могут стоять и хакеры, продающие доступы на теневых форумах, уточнили в Cyjax.