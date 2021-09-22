Вахитовский райсуд Казани во вторник продлил арест одному из основателей финансовой компании Finiko Кириллу Доронину, пишет «Коммерсант» . Согласно решению суда, он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года несмотря на то, что у Доронина есть беременная жена и малолетние дети.

Доронина, который имеет второе гражданство — Турции, обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее дело из Татарстана было передано в центральный аппарат МВД РФ, поскольку ущерб от деятельности компании превысил 1 млрд рублей, а число потерпевших — 3 тыс. человек.

С декабря прошлого года правоохранители в Татарстане возбудили уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Позднее Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц.

Летом этого года главное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве. Начались задержания организаторов структуры. Первым был арестован Кирилл Доронин. Так как срок его заключения под стражу истекал в конце сентября, следствие обратилось с ходатайством о продлении пребывания подозреваемого в СИЗО. На заседании следователь настаивал, что для Кирилла Доронина нельзя избирать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Следствие напомнило, что у основателя финпирамиды есть гражданство Турции, а также недвижимость за рубежом, в связи с чем он может скрыться. Также у правоохранительных органов есть опасения, что Доронин может оказать давление на потерпевших.

Сам Кирилл Доронин и его защита настраивали на смягчении меры до домашнего ареста. Адвокат Вячеслав Добрынин уверен, что сейчас нет оснований продолжать содержать его подзащитного в СИЗО. «Следователи до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей, пока следствие разберется», — раскритиковал ход расследования адвокат.

Суду также были представлено согласие жены Доронина на проживание с ним в случае домашнего ареста (у самого обвиняемого постоянного места жительства нет), а также справка из больницы, что супруге скоро предстоит рожать. Кирилл Доронин отметил, что у него уже есть двое малолетних детей и он хотел бы помогать семье, находясь дома. Он сказал, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», отмечая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Тем не мене суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат Доронина сообщил, что «безусловно» обжалует решение.