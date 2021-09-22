Вахитовский райсуд Казани во вторник продлил арест одному из основателей финансовой компании Finiko Кириллу Доронину, пишет «Коммерсант». Согласно решению суда, он останется в СИЗО до 28 ноября 2021 года несмотря на то, что у Доронина есть беременная жена и малолетние дети.
Доронина, который имеет второе гражданство — Турции, обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее дело из Татарстана было передано в центральный аппарат МВД РФ, поскольку ущерб от деятельности компании превысил 1 млрд рублей, а число потерпевших — 3 тыс. человек.
С декабря прошлого года правоохранители в Татарстане возбудили уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ). Признаки пирамиды у структуры выявила прокуратура Татарстана в ходе проверки. Выяснилось, что инвесткомпания не получала лицензии на работу форекс-дилером и не числилась в госреестрах и налоговых органах РФ. Позднее Центральный банк России включил Finiko в список компаний с признаками нелегальной деятельности, а именно с признаками финансовой пирамиды. По версии следствия, Finiko с июня 2018 года по декабрь 2020-го привлекала «денежные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках». Вкладчикам якобы обещали доходность в размере до 25% в месяц.
Летом этого года главное следственное управление возбудило уголовное дело о мошенничестве. Начались задержания организаторов структуры. Первым был арестован Кирилл Доронин. Так как срок его заключения под стражу истекал в конце сентября, следствие обратилось с ходатайством о продлении пребывания подозреваемого в СИЗО. На заседании следователь настаивал, что для Кирилла Доронина нельзя избирать более мягкую меру пресечения, в том числе домашний арест. Следствие напомнило, что у основателя финпирамиды есть гражданство Турции, а также недвижимость за рубежом, в связи с чем он может скрыться. Также у правоохранительных органов есть опасения, что Доронин может оказать давление на потерпевших.
Сам Кирилл Доронин и его защита настраивали на смягчении меры до домашнего ареста. Адвокат Вячеслав Добрынин уверен, что сейчас нет оснований продолжать содержать его подзащитного в СИЗО. «Следователи до сих пор не установили ни предмет хищения, ни способ хищения. Так можно бесконечно расследовать уголовное дело, а человек будет находиться под стражей, пока следствие разберется», — раскритиковал ход расследования адвокат.
Суду также были представлено согласие жены Доронина на проживание с ним в случае домашнего ареста (у самого обвиняемого постоянного места жительства нет), а также справка из больницы, что супруге скоро предстоит рожать. Кирилл Доронин отметил, что у него уже есть двое малолетних детей и он хотел бы помогать семье, находясь дома. Он сказал, что не понимает, почему его «обвиняют в хищении», отмечая, что его роль в Finiko «не была главенствующей». Тем не мене суд удовлетворил ходатайство следствия. Адвокат Доронина сообщил, что «безусловно» обжалует решение.
Вахитовский районный суд Казани во вторник заочно арестовал трех сооснователей финансовой пирамиды Finiko Эдварда и Марата Сабировых и Зыгмунта Зыгмунтовича по делу об особо крупном мошенничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.