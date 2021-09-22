Большинство потенциальных соискателей (77%) боятся наткнуться на мошенников, когда ищут работу, а каждый второй житель России (53%) уже сталкивался с ними, говорится в исследовании компании ESE. Чаще всего мошенники выдавали себя за потенциального работодателя, реже — выступали от лица рекрутинговых агентств или представителей сетевого бизнеса.

Больше всего респонденты переживают, что не получат обещанную плату за проделанную работу. На втором месте в списке страхов — боязнь быть втянутым в незаконную деятельность, на третьем — опасение получить сумму меньше ожидаемой. Также россияне тревожатся за сохранность личных данных и боятся оказаться в финансовой пирамиде. Попадаясь на уловки HR-мошенников, 45% жертв потеряли от 1 тыс. до 10 тыс. рублей, каждый пятый (20%) — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, 16% опрошенных потеряли до 1 тыс. рублей, 5% — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 3% лишились более 100 тыс. рублей.

Исследование: 74% работодателей рассматривают резюме кандидатов с зарплатой выше, чем указана в вакансии Резюме с зарплатными ожиданиями выше, чем указано в вакансии, рассматривают 74% менеджеров по персоналу. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, участие в котором приняли 1 000 рекрутеров из всех округов страны.

Говоря о распространенных в сфере HR мошеннических схемах, 44% респондентов отметили, что им обещали высокую зарплату, когда реальная сумма выплат оказывалась в разы меньше. В 43% случаев их просили оплатить специальные курсы перед вступлением в должность, в 39% случаев — купить необходимое для работы оборудование. За добавление резюме в эксклюзивную базу соискателей мошенники просили деньги у 23% опрошенных, а 21% респондентов предлагали платно оформить резюме. В 11% случаев женщинам вместо обещанной должности предлагали работу в модельном агентстве или массажном салоне.