Тинькофф Банк тестирует новую технологию по борьбе с мошенничеством, которая заключается в выявлении нетипичного взаимодействия клиента со своим смартфоном, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя банка, уточняя, что в случае выявления подозрительной активности кредитная организация может заблокировать операцию в мобильном приложении.

По словам представителя банка, у каждого пользователя смартфона есть свои характерные привычки, их и будет анализировать нейросеть; речь идет, в частности, об угле, под которым пользователь держит смартфон, особенностях тактильного взаимодействия с экраном, проанализировав которые нейросеть может определить, хозяин держит телефон или нет.

Если банк зафиксирует, что смартфон использует не клиент, его активность в мобильном банке будет поставлена на особый контроль и в случае попытки перевода средств по нехарактерным реквизитам трансакция будет заблокирована; сейчас технология тестируется только на сотрудниках банка, пояснили в «Тинькофф», добавив, что она не использует персональные данные, к которым относится биометрия, и выявляет аномалии в клиентских сессиях с помощью машинного обучения.

В своем антифроде (система отслеживает действия клиента для выявления и предотвращения мошенничества) «Тинькофф» уже использует технологии машинного обучения и строит модели, которые состоят из нескольких сотен признаков: частота совершения операций, время суток, сумма, геолокация, действия перед операцией и т. д.

Можно ли считать взаимодействие клиента с телефоном биометрией — вопрос спорный, отметил адвокат BMS Law Firm Владимир Шалаев; партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель напомнил, что сейчас отсутствует единообразная судебная практика, позволяющая однозначно утверждать, какие биометрические данные и в какой ситуации можно отнести к категории персональных.