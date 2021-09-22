Всероссийский союз страховщиков совместно с исследовательским холдингом «Ромир» изучил отношение россиян к страхованию жизни. Выяснилось, что каждый пятый намерен использовать продукты страхования жизни в будущем, сообщил на пресс-конференции вице-президент ВСС Виктор Дубровин.

«Мы хотели посмотреть, как соотечественники пережили непростые времена пандемии, что волнует их и чем страховщики жизни могут быть полезны», — рассказал он.

По его словам, 53% опрошенных сообщили, что их основные страхи связаны с болезнями, травмами и состоянием здоровья. Еще 39% волнует вероятность потери трудоспособности из-за болезней или несчастных случаев, 38% — проблемы в экономике, которые ухудшат благосостояние семьи. 36% респондентов боятся, что не смогут обеспечить себе и своей семье достойное существование на пенсии, 35% беспокоит возможность попасть в аварию на дороге, 29% опасаются пожара или залива в жилье.

«Страхование, конечно, не защитит от возникновения болезни, но это хороший инструмент, чтобы болезнь пройти максимально эффективно», — прокомментировал Дубровин, добавив, что, по мнению 47% опрошенных, страхование жизни способно закрыть часть страхов/рисков, связанных с финансовыми потерями. Категорических негаторов (тех, кто уверен, что инструмент точно не подходит) — всего 13%.

Более того, около 27% респондентов ответили, что за последние годы оказывались в ситуациях, когда всерьез задумывались о страховании жизни. «Чаще всего в качестве таких ситуаций назывались проблемы со здоровьем как у самого человека, так и у ближайшего окружения, а также пандемия, — поясняет руководитель исследовательской группы «Ромир» Марина Ильичева. — Пандемия вывела тему здоровья в топ тем, которые волнуют россиян. Они расценивают пандемию как один из факторов, которые способны повлечь за собой потерю работы и дохода, и в этой связи каждый пятый опрошенный рассматривает для себя возможность покупки полисов страхования жизни».

Остальные намерены воспользоваться традиционными способами, такими как поиск новой работы и сокращение расходов.



В исследовании приняли участи 2,5 тыс. человек, проживающих преимущественно в городах-миллионниках, а также в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Опрос проводился в режиме онлайн среди граждан старше 18 лет.