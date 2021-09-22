Страховщики жизни находятся на втором месте в рейтинге доверия россиян к финансовым институтам, уступая первенство только банкам. Об этом сообщила руководитель исследовательской группы «Ромир» Марина Ильичева на пресс-конференции по итогам исследования отношения россиян к страхованию жизни, проведенного группой совместно с Всероссийским союзом страховщиков.

«В исследовании мы хотели сформировать видение финансово-потребительского поведения населения и отношения групп респондентов к тем или иным финансовым инструментам, — рассказала она. — В частности, узнали степень доверия респондентов к финансовым институтам. Оценивая уровень доверия к страховщикам жизни, следует отметить, что они находятся на второй позиции рейтинга, уступая место только банкам как наиболее традиционному в представлении респондентов институту. Меньше всего респонденты доверяют микрофинансовым организациям».

По ее словам, способствуют росту доверия россиян к страхованию жизни возможность снизить благодаря страхованию финансовые риски, а также положительный опыт использования таких полисов и тот факт, что страхование жизни хорошо регулируется государством.



В исследовании приняли участи 2,5 тыс. человек, проживающих преимущественно в городах-миллионниках, а также в городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Опрос проводился в режиме онлайн среди граждан старше 18 лет.