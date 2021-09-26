✅ Центробанк РФ определил базовый уровень доходности вкладов на октябрь. По сравнению с ориентирами сентября базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, выросла в рублевом сегменте, разнонаправленно изменилась в долларовом, а ставки по вкладам в евро изменились только для одного срока.

✅ Представители руководства Центробанка сделали неоднозначные заявления по поводу пенсионного обеспечения россиян. По мнению первого зампреда ЦБ Сергея Швецова, действующим пенсионерам помогать уже «довольно поздно», при этом необходимо стимулировать граждан, которым выход на пенсию только предстоит, полагаться не только на государство, но и на сформированный в течение жизни капитал. Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала формулировку своего заместителя «крайне неудачной» и подчеркнула, что «большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость», а обеспечение для всех достойной пенсии — один из приоритетов государства.

✅ Долги россиян более чем на 1,6 млрд рублей будут списаны в рамках механизма внесудебного банкротства. По мнению чиновников, полученные результаты говорят о том, что новый институт банкротства в России состоялся. За первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тыс. обращений граждан, из них по 5 тыс. инициирована процедура внесудебного банкротства, она завершена в отношении 2,5 тыс. человек.



✅ Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за вторую декаду сентября составила 6,15% годовых. Ставка второй раз подряд не показала роста, оставшись на уровне первой декады сентября, когда она впервые с мая продемонстрировала локальное снижение, несмотря на продолжающийся рост ключевой ставки ЦБ.

✅ С финансового рынка ушел еще один игрок: Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «Финчер», специализировавшейся на инкассации и обработке денежной наличности. Собственники приняли решение о добровольной ликвидации НКО. Согласно представленным в ЦБ данным, ее имущества достаточно для удовлетворения требований кредиторов.

✅ «Чистка» банковского сектора РФ продолжится, полагает Fitch и подтверждает Банк России. Регулятор в пандемию приостанавливал проверки, но уже вернулся к процессу. Также можно ожидать слияний и поглощений на рынке, так как не все банки готовы конкурировать с крупными игроками за хороших заемщиков. В «Эксперт РА» проанализировали причины отзыва банковских лицензий и назвали основные на сегодня риски для российских банков: это потери по реструктурированным кредитам крупнейших компаний, охлаждение потребительского и ипотечного кредитования, рост просрочки.

✅ Правительство не поддержало законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающих пенсионеров. Причина — авторы не указали источники финансирования.

✅ ФНС начала рассылку налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество. Всего будет направлено 67,1 млн уведомлений.

✅ Объем размещения ОФЗ на внутреннем рынке в 2020 году стал рекордным на фоне отмены в рамках мер по борьбе с пандемией верхних границ госзаймов и государственного долга; санкции против ОФЗ оказали лишь ограниченное влияние на рынок. При этом Счетную палату беспокоит, что Минфин уже второй год подряд осуществляет масштабные заимствования при отсутствии утвержденной долговой политики.

✅ Предложения Минцифры включить маркетплейсы в перечень софта для предустановки на смартфоны вызвали протест потребителей и бизнеса. Противники идеи полагают, что критерии отбора написаны исключительно под Wildberries и угрожают конкуренции.

✅ Банк России считает, что необходимо усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, поскольку злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через такие устройства.

✅ Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году. Его возглавил основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов — его доход вырос почти на 25%. В тройку лидеров вошли председатель совета директоров и основной акционер НЛМК Владимир Лисин и глава USM Holdings Алишер Усманов.

✅ Опубликован очередной выпуск еженедельного инвестдайджеста Банки.ру. На фоне шторма биржевых индексов аналитики советуют переходить в акции, которые в кризисные моменты стабильнее всех.

✅ Рост ВВП России в 2021 году может составить 4,2%, в 2022—2024 годах — 3% ежегодно, свидетельствует обновленный прогноз социально-экономического развития. Прогноз по инфляции по итогам 2021 года в нем ухудшен до 5,8% с 5%, ожидавшихся в июле. Минэкономразвития РФ также считает, что курс рубля сейчас несколько недооценен, и ожидает некоторого укрепления нацвалюты в конце года с последующим ростом курса доллара с 72,1 рубля в 2022-м до 73,6 рубля в 2024-м.

✅ На Банки.ру стала доступна быстрая пролонгация полиса е-ОСАГО: сервисом могут воспользоваться клиенты СК «АльфаСтрахование» и СК «Ингосстрах». Достаточно ввести номер машины, и система сама заполнит все нужные данные. Останется лишь их подтвердить, оплатить продление и получить полис по e-mail.

✅ Платежная система «КиберПлат» прекратила проводить платежи. По данным СМИ, первые сообщения о задержках платежей через систему появились вскоре после отзыва Центробанком лицензии у родственного КБ «Платина».

✅ В новом выпуске Fingram даются ответы на самые популярные вопросы о деятельности и налогообложении самозанятых.