Банк «Зенит» совместно с компанией «Татнефть» улучшил условия программы лояльности для автомобилистов «Клуб чемпионов», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Теперь клиенты могут получать бонусы и пользоваться картой с бесплатным обслуживанием при совершении покупок на сумму 10 тыс. рублей в месяц.

Карта «Клуб чемпионов» позволяет получать кэшбэк до 15% от покупок на АЗС «Татнефть», до 5% — за покупки на всех остальных заправках, оплату дорог, паркингов и автомоек и до 1% — за все остальные покупки. Накопленные бонусы можно использовать для оплаты топлива, товаров или услуг на любой АЗС сети «Татнефть».

Совместная программа лояльности ПАО «Татнефть» и банка «Зенит» запущена в апреле 2019 года. Она позволяет постоянным клиентам АЗС «Татнефть» накапливать бонусы и тратить их на любые товары и услуги на заправках сети по всей России, а также участвовать в акциях и розыгрышах ценных призов.