Альфа-Банк и Генеральная прокуратура РФ заключили мировое соглашение по урегулированию ситуации, связанной с возвратом банку задолженности компаний Михаила Абызова, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«В рамках заключенного соглашения Альфа-Банк передал денежную сумму на благотворительную деятельность в сфере образования и просвещения в Российской Федерации, которая поддерживается государством, заинтересованным в ее широком распространении и развитии в стране. Это касается помощи детям. Стороны достигли компромисса и отказались от дальнейшего оспаривания действий друг друга по данному делу», — сказано в сообщении банка.

Напомним, в начале сентября Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства 22 млн долларов с экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, а также более 30,8 млн долларов и 5,6 млрд рублей с Альфа-Банка. Генпрокуратура обосновала требования иска тем, что экс-министр разместил в банке средства, имеющие коррупционное происхождение.

Представители Альфа-Банка заявили, что исковые требования предъявлены к банку необоснованно и сообщили о намерении обжаловать решение суда.