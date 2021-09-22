Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Майкопбанка о признании недействительным приказа Центробанка РФ об отзыве лицензии на осуществление банковских операций, сообщило РАПСИ.

Лицензию на осуществление банковских операций у Майкопбанка (регистрационный номер 1136, г. Майкоп) Банк России отозвал в апреле 2021 года. Решение было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.

Выплаты страхового возмещения вкладчикам Майкопбанка начались 13 апреля. В мае Центробанк оценил «дыру» в капитале Майкопбанка в 49,3 млн рублей. Согласно опубликованной регулятором информации о финансовом состоянии кредитной организации, ее активы на дату отзыва лицензии составляли около 936,9 млн рублей. В бухучете самого банка на эту дату значилось 1,245 млрд рублей.

Временная администрация Майкопбанка в июле по результатам обследования установила наличие признаков вывода активов из банка путем кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность либо заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства.

В сентябре Арбитражный суд Республики Адыгеи признал Майкопбанк банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство сроком на один год. Конкурсным управляющим Майкопбанка утверждено Агентство по страхованию вкладов.