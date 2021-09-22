Производство легковых автомобилей в России в январе — августе 2021 года выросло на 29,8% в годовом выражении, составив 916 тыс. единиц, сообщил Росстат.

При этом в августе было выпущено 80 тыс. автомобилей. Это на 2,4% меньше, чем в августе 2020 года и на 19,8% — чем в июле 2021 года.

Производство грузовиков в январе — августе выросло на 44,6%, до 112 тыс. единиц. В августе этот показатель составил 11,4 тыс. единиц, сократившись на 8,7% в годовом выражении и на 24,3% к июлю 2021 года.

Выпуск автобусов массой до 5 тонн в январе — августе вырос на 13% — до 13,1 тыс. единиц. В августе производство выросло до 2,3 тыс. автобусов, показав рост на 73,7% в годовом выражении и на 4,9% к июлю текущего года.

Выпуск автобусов массой более 5 тонн за восемь месяцев вырос на 9,6% — до 8,4 тыс. единиц. В августе было произведено 1,2 тыс. автобусов, на 20,8% больше, чем в августе 2020 года, при этом выпуск сохранился практически на уровне предыдущего месяца.