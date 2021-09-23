Министерство экономического развития предлагает внести изменения в закон «О несостоятельности (банкротстве)», дополнив его статьей об особенностях оспаривания взаимосвязанных сделок, если в них обнаружены признаки противоправных действий, пишет РБК . Сейчас закон не запрещает оспаривать такие сделки в суде, но в нем нет прямого указания на такую возможность и четких критериев незаконности сделок. Поправки нужны для противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в пояснительной записке.

В ряде случаев вывод средств перед банкротством хозяйствующих субъектов прикрывают цепочкой сделок, каждой из которых придается видимость наличия самостоятельной цели и гражданско-правового основания, но в действительности все они объединены противоправной целью, отмечается в записке. Оспаривание всей совокупности сделок обеспечит возврат активов в конкурсную массу для последующего удовлетворения требований кредиторов, надеются авторы поправок. Они предлагают дополнить главу III.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» статьей, которая разрешит арбитражным судам признавать недействительной совокупность сделок, если такие совершались с одной или несколькими из следующих целей: причинение вреда имущественным правам кредиторов; оказание предпочтения одному из кредиторов; прикрытие совершения и затруднение оспаривания сомнительной сделки; создание видимости законности операций с имуществом.

Суд может посчитать сомнительными сделки, совершенные в течение короткого периода времени и без убедительного экономического обоснования; если размер и назначение сделки существенно отличаются от тех, что совершали те же юрлица ранее. Оспорить цепочку сделок можно будет, если цена каждой последующей сделки будет отличаться от предыдущей более чем на 5%. Также возникнут подозрения, если суд выявит аффилированность участников сделок между собой или если в результате сделки произошла консолидация отчужденного по сделкам имущества в собственности одного лица. Одно и то же лицо также не должно выступать в качестве стороны в различных сделках одной цепочки.

МЭР раскрыло детали реформы банкротства юрлиц На данный момент законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Поправки в закон о банкротстве хоть и затруднят недобросовестным игрокам использование механизма взаимосвязанных сделок, но не остановят полностью вывод средств в предбанкротный период, считают эксперты. Изменения приведут к тому, что бенефициары будут разрабатывать новые, более многоступенчатые схемы отчуждения имущества, чтобы отследить конечного выгодоприобретателя было сложнее, считает арбитражный управляющий Игорь Илларионов.

Поправки в закон о банкротстве затронут и интересы тех, кто приобрел имущество должника, не зная, что участвует в незаконной сделке, отметил руководитель практики разрешения споров Savina Legal Артем Баринов. Если конечный покупатель не имеет ничего общего с группой злоумышленников, которые посредством цепочки сделок вывели из компании ценный актив, то забрать у него актив не получится, пояснил он. В ситуации, когда истребовать актив в натуральном виде невозможно, закон предусматривает иной механизм — компенсационную реституцию, когда вместо актива в конкурсную массу возвращается его действительная стоимость. Тогда возвращать эту стоимость должны будут злоумышленники, а не добросовестный приобретатель. Обновление закона о банкротстве не гарантирует избавление правоприменительной практики от стандартных рисков, считает юрист.