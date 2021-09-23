📰 Обороты торговых центров не вернулись к допандемийному уровню, несмотря на отсутствие ограничений в 2021 году, пишут «Известия» . В Москве выручка моллов за первые шесть месяцев этого года упала на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Российском совете торговых центров (РСТЦ), уточнив, что при этом по сравнению с первым полугодием 2020 года обороты выросли на 9%. В Минпромторге сказали, что весной – летом 2021 года из-за роста заболеваемости коронавирусом в некоторых регионах вновь ввели ограничения в сфере общественного питания и на фуд-кортах. Распространение информации о возможности воздержаться от посещения мест массового скопления людей притормозило поток посетителей ТРЦ. Стабильная благоприятная экономическая обстановка позволит обеспечить восстановление офлайн-розницы до допандемийного уровня, считают в ведомстве. В то же время онлайн-сектор также начал пользоваться доверием среди россиян, добавили там. По мнению экспертов, пандемия стала стимулом развития онлайн-торговли, ее среднегодовой рост в ближайшие пять лет составит 37%. Торговой рознице будет непросто вернуть свои позиции, отметили они, добавив, что больше всего сложностей будет у кинотеатров и детских развлекательных комплексов.



📰 В Госдуме этой осенью планируют рассмотреть подготовленный Советом Федерации законопроект о бесплатной госпитализации для родителей детей-инвалидов, пишут «Известия» . Ранее о необходимости предусмотреть такую возможность говорили общественники. Кроме того, в России могут ввести дополнительный отпуск или больничный для родителя, который сопровождает ребенка на лечение или реабилитацию. Сейчас бесплатное пребывание в стационаре предусмотрено только для родителей с детьми до четырех лет, а если ребенок старше, то его родным разрешена совместная госпитализация лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. В СФ считают, что когда речь идет о госпитализации ребенка-инвалида, то уже сам этот статус предполагает наличие особых прав — в частности, нахождение рядом близкого человека, не вдаваясь в подробности диагноза. Если поправки будут приняты, инвалидности ребенка будет достаточно для бесплатной совместной госпитализации с родителем вне зависимости от медицинских показаний. Эксперты отмечают, что в первую очередь такая необходимость связана с меньшими по сравнению с нормотипичными детьми способностями к самообслуживанию и, соответственно, более серьезной потребностью во внешней помощи, которую не всегда готовы оказать специалисты медучреждения.



📰 Среди курортов, доступных российским туристам в 2021 году, наиболее дорогим оказался отдых в Греции — без стоимости авиабилетов они составили около 200 тыс. рублей на двоих, а самым доступным — в Краснодарском крае и Крыму, пишут «Известия» со ссылкой на подсчеты аналитиков, уточняя, что речь о самостоятельных путешествиях, а не поездках по турпутевкам. Несмотря на то, что всю вторую половину лета Турция демонстрировала ценовые рекорды по дешевизне, россияне потратили в этой стране на 20% больше, чем на родине. В среднем проживание, трансферы, еда и развлечения на отечественных курортах Черноморского побережья обходились в 70–75 тыс. рублей на двоих, в Турции — в 90 тыс. рублей. Аналогичные расходы в Египте составили 120 тыс. рублей, в ОАЭ — 190 тыс. рублей, а в Грузии — 100 тыс. рублей. По словам экспертов, такая разница в цене обусловлена предпочтениями россиян. Так, в Турции наши граждане предпочитают отдыхать в отелях «четыре-пять звезд» с питанием all inclusive, а в России — преимущественно в бюджетных отелях «две-три звезды». Минимальная стоимость отдыха в двух странах тоже разнится: если на черноморских курортах можно при желании отдохнуть вдвоем за 35 тыс. рублей, то в Турции — за 50 тыс. рублей.



📰 Правительство РФ обсуждает изменения в практику выкупа государством социальных объектов, построенных частными инвесторами, пишет «Коммерсант» . Сейчас есть два способа — через госзакупки (по закону о контрактной системе 44-ФЗ) или через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). Поручение правительству проанализировать их президент дал еще в январе 2020 года после жалоб регионов на трактовку ФАС сделок по выкупу готовых объектов госорганами как случаев сговора или ограничения конкуренции. Минфин, ссылаясь на то, что государство покупает соцобъекты по 44-ФЗ на основании контракта с единственным поставщиком, предлагает отбирать концессионеров по довольно жестким правилам госзакупок. Но эта идея идет вразрез с попытками МЭР разграничить закупки и концессии — ведомство несколько лет работает над законопроектом, который предполагает отказ от возможности финансирования ГЧП-проектов на 100% за счет бюджетов. Власти ряда субъектов РФ предлагают скорректировать механизм — например, ввести в 44-ФЗ новый вид контракта по закупке будущего объекта, а также дополнительные гарантии выкупа объектов за счет эскроу-счетов и требования согласования их проектов с отраслевыми ведомствами. В Минфине возражают, что «механизмы гарантии выкупа» уже есть в законе.



📰 На фоне чрезвычайно благополучной для экономики РФ конъюнктуры проект бюджета на 2022–2024 годы, одобренный правительством, выглядит крайне эффектно, пишет «Коммерсант» . Из-за избытка доходов правительство даже решило досрочно профинансировать в 2021 году на 0,9 трлн рублей плановые расходы следующей «трехлетки», в том числе — докапитализировать ВЭБ.РФ (около 19 млрд рублей), «Автодор» и «Ростех». В числе получателей взносов не называются структуры РЖД, причем Минфин подтвердил, что не закладывает в бюджет до 2024 года финансирование высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург. Хотя проект бюджета допускает, что пик нефтяных цен уже пройден, до 2024 года бюджет де-факто запланирован как профицитный и без неожиданностей в макроэкономике. Единственное, чего нет в бюджете, — это рост частных инвестиций: ради них правительство готово корректировать формулу налога на прибыль, установив повышенную ставку для тех, кто предпочел новым вложениям агрессивную дивидендную политику. Впрочем, проект, представленный вчера Минфином, вряд ли может вызвать большие споры: с одной стороны, радикально он не меняется по структуре и объему расходов, с другой стороны, с точки зрения доходов это самый богатый бюджет за последние годы.

📰 На состоявшемся 22 сентября аукционе ОФЗ, который заметно отличался от привычных размещений ОФЗ, весь предложенный объем гособлигаций на 15 млрд рублей выкупил один претендент, пишет «Коммерсант» , уточняя, что на рынке не помнят таких прецедентов в прошлом. Впервые с июля размещение было лимитированным, и впервые после введения санкций был предложен столь короткий выпуск — на четыре года. В последние месяцы Минфин выходил обычно с двумя выпусками срочностью 10–20 лет. Судя по объему и подаче заявки, ее мог выставить госбанк. Ни в одном из них, впрочем, пока не признаются в покупке облигаций, хотя руководство СберБанка и ВТБ не раз подтверждало возможность помощи Минфину с размещением долга. По мнению экспертов, снижение «аппетита» эмитента могло быть связано с ухудшением рыночной конъюнктуры. Накануне аукциона ставки на вторичных торгах заметно выросли: так, за неделю в среднем по рынку рост составил 12 базисных пунктов (б. п.), а по отдельным выпускам достигал 13–16 б. п. Доходность длинных бумаг устойчиво держалась выше 7% годовых. На фоне волатильности мировых рынков из-за китайского девелопера Evergrande спрос на локальные долги развивающихся экономик невысок, поэтому текущий аукцион выглядит скорее номинальным, чем реальной попыткой привлечь финансирование, отметили аналитики.



📰 В условиях недостатка предложения из-за массовых ремонтов на НПЗ биржевая стоимость бензина возобновила рост и приблизилась к максимумам августа, пишет «Коммерсант» . Стоимость АИ-92 и АИ-95 на СПбМТСБ выросла 22 сентября на 0,6% и 0,7%, до 56,4 тыс. рублей и 59,8 тыс. рублей за тонну соответственно. При этом стоимость АИ-92 все еще находится в пределах, при которых нефтекомпании получают компенсации за сдерживание цен на топливо. Поскольку власти сдерживают розничные цены, увеличение стоимости топлива в оптовом звене оказывает сильное давление на маржу заправок. По оценкам аналитиков, розничная торговля топливом на АЗС по-прежнему приносит значительные убытки. По данным ЦДУ ТЭК, с 8 по 14 сентября поставки бензина на внутренний рынок сократились на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В ближайшее время в ремонты выйдут большинство крупнейших НПЗ. По данным «Петромаркета», на прошлой неделе начались работы на Нижегородском, Ухтинском, Пермском НПЗ «ЛУКОЙЛа», НПЗ Уфимской группы «Башнефти» (принадлежит «Роснефти»), Московском НПЗ «Газпром нефти». На этой неделе ожидается начало ремонтов на Омском заводе «Газпром нефти» и Сызранском НПЗ «Роснефти».



📰 В рамках мониторинга цен на продукты питания Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала анализ взимаемых торговыми сетями с поставщиков платежей, в том числе за логистику и маркетинг, пишет «Коммерсант» . Такие запросы направлены в том числе в «Русбренд», «Руспродсоюз», Национальную мясную ассоциацию, «Союзмолоко». Информация нужна до 29 сентября по поставкам 24 наименований социально значимых продуктов (мясо, рыба, молоко, яйца, крупы, соль, чай, хлеб и др.), а также свеклы. ФАС намерена оценить влияние платежей на формирование цен на эти продукты, следует из запроса. Там указывают, что некоторые сети начали требовать за введение товаров в ассортимент дополнительные скидки или вводить фиктивные штрафы. Ведомство действует в рамках поручения президента РФ Владимира Путина обеспечить мониторинг формирования цен на продукты в торговых сетях. В середине августа ФАС провела внеплановые проверки в Х5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), сетях «Лента» и «Магнит», после чего обсуждала с ретейлерами варианты корректировки наценок на отдельные товары. Обсуждалось, что служба будет получать информацию о закупочных и полочных ценах на ряд продуктов для анализа наценок. Ретейлеры уверяют, что действуют в соответствии с законом, а аналитики выступают за повышение прозрачности платежей.



📰 Начало недели выдалось для рубля очень напряженным — из-за ситуации вокруг китайских девелоперов инвесторы начали массово выходить из рисковых активов, к которым относится и рубль, сообщил «Российской газете» руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган. По словам аналитика, российская валюта опустилась до отметок в 73,6 рубля за доллар и 86,5 — за евро. Но постепенно страхи вокруг китайской компании Evergrande начали спадать, чему способствовали выплаты по облигациям компании и новость, что долги холдинга может выплачивать его дочернее предприятие, отметил он, добавив, что рублю удалось отыграть большую часть потерь. Коган уточнил, что фокус инвесторов сместился на заседание ФРС, которое определит движение рынка как минимум на ближайшие дни. Основной угрозой для рубля сейчас представляется именно комплекс событий, который в итоге может привести к старту нового финансового кризиса. При таком раскладе есть вероятность ослабления российской валюты до 80 рублей за доллар и 100 рублей—за евро. В последний раз «американец» достигал такой отметки в ноябре 2020 года, а «европеец» — в декабре 2014 года, напомнил эксперт.



📰 С января по июль троянцы-шифровальщики атаковали 9,2 тыс. корпоративных пользователей в России и 10,7 тыс. в СНГ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского». Количество таких инцидентов выросло в 2020 году, а в 2021-м тренд только усилился. Вирус-шифровальщик — программа, которая, попадая на компьютер, шифрует ценные файлы. За расшифровку злоумышленники вымогают выкуп. Суммы могут достигать 30 млн рублей, а работа пострадавшей компании останавливается в среднем на 18 дней. По словам экспертов, шифровальщики требуют от жертвы заплатить в криптовалютах, с распространением и анонимностью которых во многом и связан рост популярности инструмента. До сих пор шифровальщики считались специализаций русскоязычных хакеров, которые традиционно старались не нападать на компании своей страны, чтобы избежать ответственности. Активизация атак, наблюдающаяся во всем мире, может быть связана с появлением на рынке новичков на фоне снижения порога входа, полагают эксперты.

