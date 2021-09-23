Российские банки в текущем году выдадут ипотечных кредитов на 4,5 трлн рублей, что станет новым рекордом, заявил РИА Новости управляющий директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Александр Сараев.

По данным ЦБ РФ, российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на 4,3 трлн рублей, в результате их ипотечный портфель вырос за год на 21,6%.

«Несмотря на замедление темпов роста во втором полугодии 2021 года, ипотечному рынку удастся незначительно превысить показатели 2020 года — выдачи могут составить до 4,5 триллиона рублей», — сделал прогноз Сараев в интервью в кулуарах Международного банковского форума «Банки России — XXI век».

Ипотека Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Тем не менее темпы роста ипотеки будут замедляться, на что повлияет сокращение базы новых платежеспособных заемщиков, сокращение лимитов на стоимость жилья по основной льготной госпрограмме, а также повышение ставок по рыночным программам на фоне последовательного ужесточения денежно-кредитной политики, уточнил эксперт.

При этом, по его словам, драйвером роста ипотеки во втором полугодии текущего года будет вторичное жилье, цены на которое растут менее активно, чем на новостройки, а в сегменте первичной недвижимости будет лидировать семейная ипотека, круг участников которой с 1 июля был расширен на семьи с одним ребенком при сохранении высоких лимитов на стоимость жилья.



Ипотека традиционно считается «отличником» по просрочке среди других видов розничного кредитования — доля просроченной задолженности не превышает 1%, напомнил Сараев. «Однако на горизонте двух-трех лет возможно некоторое увеличение объемов просроченной задолженности, при этом в относительном выражении ее доля по-прежнему будет оставаться низкой», — заключил аналитик.