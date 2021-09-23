Российские фондовые индексы растут в начале торгов четверга, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:10 мск индекс Мосбиржи прибавил 0,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 051,09 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,36% — до отметки 1 753,65.

«Высокие цены на нефть способствуют утренним попыткам роста индекса Мосбиржи, однако санкционный негатив, по нашему мнению, удержит его в диапазоне 4 000—4 050 пунктов», — комментируют аналитики Промсвязьбанка.

