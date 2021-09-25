«Сбер» профинансирует строительство двух солнечных электростанций (Агидельские СЭС) в Башкортостане суммарной мощностью 9,98 МВт. ООО «Курай Солар» (входит в группу «Солар Системс») предоставлен первый транш в размере 300 млн рублей. Общая сумма финансирования проекта составит около 900 млн рублей, сообщает пресс-служба финансового учреждения.



«Электростанции будут вырабатывать энергию для поставок на розничный рынок. Оба объекта планируется сдать в эксплуатацию в июне 2022 года. Финансирование предоставляется на 12 лет и осуществляется в рамках меморандума, который СберБанк и «Солар Системс» подписали в феврале 2021 года», — говорится в релизе.

Ранее «Сбер» уже профинансировал строительство объектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 335 МВт. Уточняется, что благодаря этим инвестициям в Астраханской, Волгоградской, Самарской областях, Ставропольском крае и Республике Башкортостан появились крупные оптовые электростанции «Солар Системс».