Промышленное производство в РФ в августе 2021 года превысило допандемический уровень на 0,2%. Такая оценка приводится в опубликованном накануне очередном выпуске материала Минэкономразвития «О динамике промышленного производства» .

Как поясняется, начиная с апреля 2021 года на годовую динамику основных макроэкономических показателей оказывает влияние низкая база соответствующих месяцев прошлого года. В этой связи для оценки восстановления экономики используется сопоставление с IV кварталом 2019 года с исключением сезонности (допандемический уровень).

В годовом выражении, по сравнению с августом 2020-го, выпуск вырос на 4,7% (после роста показателя в июле 2021 года, по уточненным данным, на 7,2% в годовом выражении), к августу 2019-го — на 0,5% (на 1,1% в июле к июлю 2019 года).

В обрабатывающей промышленности допандемический уровень, по оценке, в августе текущего года превышен на 2,2%. Рост выпуска обрабатывающей промышленности по сравнению с августом 2019 года составил 3,9%, по сравнению с августом 2020-го — 3,1%.

Основной вклад в рост внесла пищевая промышленность (плюс 9,6% к уровню августа 2019 года и плюс 6,6% к августу 2020-го), а также химический комплекс (плюс 18% и плюс 7,7% соответственно), деревообрабатывающая промышленность (плюс 10% и плюс 9,5%), производство строительных материалов и прочей неметаллической минеральной продукции (плюс 4,4% и плюс 6,5%). В машиностроительной отрасли рост производства к уровню августа 2019 года составил 6,7%, при этом относительно августа 2020 года отмечается незначительное сокращение объемов выпуска — на 0,3%.

В нефтепереработке по итогам августа объем производства уменьшился относительно уровня августа 2019 года на 3,4%, при этом относительно августа 2020-го сохраняется положительная динамика (рост на 5,6%).

Добыча полезных ископаемых продолжает вносить отрицательный вклад в динамику промышленного производства по отношению к 2019 году. В августе-2021 относительно уровня августа-2019 выпуск был меньше на 4,8%, относительно допандемического уровня — на 3,8%.

«Основным фактором, сдерживающим выпуск, остается действие ограничений в нефтяной отрасли в рамках соглашения ОПЕК+. При этом положительный вклад в показатели добычи полезных ископаемых в целом относительно августа 2019 года вносят добыча металлических руд (2,8%), угля (0,3%), а также предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (10,4%)», — поясняют в МЭР.

Уточняется, что по отношению к уровню августа 2020 года рост выпуска наблюдается во всех отраслях добывающей промышленности.



Из материала МЭР следует, что расчеты произведены министерством на основе данных Росстата.