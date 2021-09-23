Профучастники рынка ценных бумаг не согласны тратить лишние средства на пополнение капитала, пишет «Коммерсант» , уточняя, что, по их мнению, в указании ЦБ, которое вступает в силу 1 октября, допущена ошибка в расчете норматива достаточности капитала (НДК). Юристы рекомендуют оспорить указание в суде, поскольку простое разъяснение ЦБ создает риски для участников рынка.

Об ошибке в расчете величины кредитного риска по активам, который влияет на расчет норматива достаточности капитала, рассказали пять топ-менеджеров брокерских компаний и два человека, близких к профильным СРО. Формулы для расчета НДК приводятся в указании ЦБ, опубликованном в середине сентября, соблюдать норматив профучастники обязаны уже с 1 октября. В ближайшие полгода он не должен быть ниже 4%, с апреля 2021 года — не ниже 6%, а через год — не менее 8%.

О решении ЦБ ввести НДК стало известно весной. С этого времени шла подготовка документа и его проработка с рынком. «Правок было очень много, все готовилось в жуткой спешке, на выходе мы имеем очень сырое указание», — сказал один из собеседников. «В ЕС аналогичные CRD IV внедрялись три года только после официальной публикации», — отметил другой источник.

НДК рассчитывается как отношение капитала к величинам кредитного и рыночного риска профучастника. Первый оценивается как сумма кредитных рисков по активам, условным обязательствам кредитного характера, в отношении клиента с особым уровнем риска. Ошибка была допущена в кредитном риске по активам, утверждают собеседники. Он учитывает качество контрагента, обеспечение по кредиту и созданные резервы. Эти резервы рассчитываются по специальной методологии ЦБ, но не учитывают резерв по МСФО, уже созданный компанией. Таким образом, говорят источники, не уменьшается кредитный риск по активам. В одной из ранних версий проекта указания резерв по МСФО учитывался.

Для некоторых участников рынка этот аспект может оказаться весьма чувствительным. «Резервы по МСФО могут доходить до 20–50%, что потребует вложений в капитал, чтобы соответствовать НДК», — добавил один из собеседников.

В ЦБ не согласны с оценкой участников рынка. В случае введения в формулу уменьшения на резерв по МСФО «величина требования дважды будет уменьшена, вследствие чего будет занижаться кредитный риск профучастника», пояснили в регуляторе. Впрочем, два собеседника, участвовавшие в переговорах с ЦБ, отметили, что «в консультациях там признавали ошибку и собирались выпустить разъяснение по этому поводу».