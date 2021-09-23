Средний размер выданных ипотечных кредитов в августе составил 3,21 млн рублей, по данным 4 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ. По сравнению с предыдущим месяцем средний чек вырос на 3,7%. С начала года показатель увеличился на 14,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 21,4%.

Самый большой средний размер выданных ипотечных кредитов был отмечен в Москве (7,09 млн рублей), Московской области (5,17 млн), Санкт-Петербурге (4,49 млн), а также в Ленинградской области (3,85 млн) и Приморском крае (3,74 млн).

По сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего показатель в августе увеличился в Кемеровской области (+23,3%), Ставропольском крае (+15,9%), Саратовской (+14,5%) и Волгоградской (+11,8%) областях, а также в Республике Башкортостан (+8%). В Москве средний чек вырос на 1,4%. Снизился показатель в Хабаровском крае (-7,5%), Воронежской области (-5,9%), Приморском крае (-5,7%), Ростовской области (-4,5%) и Санкт-Петербурге (-1,4%).