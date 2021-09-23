Банк «Санкт-Петербург» снижает ставки по ипотечным кредитам на готовое жилье. Теперь ставка в рамках программы «Квартира» начинается от 8,29% годовых, указано в сообщении финучреждения.

Базовая ставка по продукту снижена на 0,21 процентного пункта до 8,99%. Кроме того, в рамках ипотечной программы предусмотрены скидки в размере до 0,7 п. п., в частности:

скидка в 0,5 п. п. от базовой ставки предлагается для зарплатных клиентов банка (в том числе потенциальных), клиентов, имеющих погашенный кредит в сумме от 1 млн рублей в любом банке, клиентов программы «Премиум» и VIP-клиентов, а также для клиентов, занятых в сфере здравоохранения;

скидка в 0,1 п. п. при условии выхода заемщика на сделку в срок не позднее 31 календарного дня с даты получения одобрения;

еще 0,1 п. п. — при подаче заявки клиентом через онлайн-канал (интернет-банк).

Перечисленные скидки суммируется с другими скидками. Скидки к ставке возможны при первоначальном взносе не менее 20%.

Максимальная сумма кредита в рамках программы «Квартира» составляет 30 млн рублей, он выдается на срок до 30 лет.



«Сегодня банк «Санкт-Петербург» в рамках развития ипотечного кредитования разрабатывает уникальные продукты, в том числе залоговые счета как замену аккредитивам. Кроме того, банк активно развивает и совершенствует работу с эскроу-счетами, которая заменяет эксперт-сейфинг», — отмечается в релизе. Также «Санкт-Петербург» предлагает «умную» ипотеку, которая включает сервис заказа оценки недвижимости и все процедуры оформления документов в Росреестре онлайн.