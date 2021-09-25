ВТБ совместно с «Аэрофлотом» запустил акцию, которая позволит активным путешественникам выиграть билеты на рейсы авиакомпании. Предложение действует при оплате перелетов в маркетплейсе программы лояльности «ВТБ Мультибонус» до 15 ноября, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Принять участие в акции сможет любой участник программы лояльности «Мультибонус ВТБ». Для этого достаточно до 15 ноября приобрести билет на авиарейс «Аэрофлота» в разделе «Путешествия» на сайте или в мобильном приложении и сохранить номер заказа. Клиент банка может совершить покупку, воспользовавшись накопленными милями, бонусами и бонусными рублями. При необходимости можно доплатить недостающую сумму средствами с карты ВТБ», — говорится в релизе.

Победители акции смогут получить один из пяти призов: билеты на рейсы компании «Аэрофлот» с возможностью вылета в рамках любого внутрироссийского направления туда и обратно (в экономическом классе) либо подарочный сертификат номиналом 20 тыс. рублей на оплату билетов «Аэрофлота».

Победители будут определены случайным образом 22 ноября и получат электронное письмо с информацией о призе и условиях его получения. Номера выигравших заказов также можно будет найти на сайте и в мобильном приложении программы «Мультибонус», в разделе «Новости».

Уточняется, что клиенты ВТБ смогут получить призы в течение двух недель после завершения акции. Для этого они должны будут связаться с организаторами и выбрать направление и дату подарочного перелета, а также сообщить Ф. И. О. пассажира. Подарочные билеты оформляются по заявке победителя в течение 14 дней до планируемой даты вылета и облагаются налогами. Для перелетов можно выбрать любые даты до 1 ноября 2022 года (за исключением периодов повышенного спроса), при этом билеты действительны только на собственных рейсах «Аэрофлота». После оформления авиабилета изменения даты, рейса, маршрута и данных пассажира не предусмотрены, а если перелет запланирован на 2022 год, то оформить билет можно будет после 15 января.

