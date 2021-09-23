Россияне взяли в августе 71 тыс. кредитов на покупку автомобиля, что на 3% больше, чем в августе прошлого года, говорится в исследовании ОКБ. По сравнению с июлем выдачи сократились на 2%. Всего за восемь месяцев россияне получили 562 тыс. автокредитов, что на 25% больше, чем за январь — август 2020 года.

Среди лидирующих по количеству выданных автокредитов регионов ровно половина продемонстрировала рост выдач, а половина — сокращение. Наибольший рост зафиксирован в Иркутской области (+27%), Краснодарском и Алтайском краях (по 31%). Наибольший спад, который образовался в основном из-за дефицита автомобилей в продаже, наблюдался в Самарской и Свердловской областях (-17% и -22% соответственно), в Нижегородской области (-29%).

По словам генерального директора ОКБ Артура Александровича, быстрый рост стоимости автомобилей привел к тому, что все меньшее число россиян может их купить на собственные средства. На фоне дефицита автомобилей салоны стараются отдавать предпочтение покупателям, которые берут машину в кредит. В итоге автокредитование в России растет, несмотря на общее снижение продаж автомобилей, отметил эксперт.