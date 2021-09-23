Троянцы-шифровальщики с января по июль 2021 года атаковали 9 193 компьютера в российских корпоративных сетях, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского». По данным компании, большинство наиболее распространенных на сегодня в странах СНГ шифровальщиков осуществляют атаки через протокол удаленного доступа. Так, злоумышленники подбирают учетные данные, подключаются к устройству и вручную запускают вредоносное ПО.

По словам руководителя отдела исследования сложных угроз в «Лаборатории Касперского» Владимира Кускова, постоянно появляются новые семейства шифровальщиков, например, только во II квартале 2021 года обнаружено 14 новых семейств таких зловредов. Злоумышленники атакуют компании разного размера и уровня дохода, включая МСБ, — жертвой может стать любая организация, предупредил эксперт.