Совкомбанк снизил процентную ставку по ипотечным кредитам на приобретение коммерческой недвижимости на первичном и вторичном рынках на 1,5 процентного пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации. Теперь в рамках ипотечных программ «Новостройка» и «Кредит на приобретение недвижимости (вторичка)» можно приобрести коммерческую недвижимость по ставке 10,99%.

Пониженная процентная ставка действует при условии быстрого выхода на сделку на рынке коммерческой недвижимости на всей территории деятельности банка. «Ранее данная возможность была доступна лишь ограниченному количеству клиентов в определенных регионах, выбранных в качестве пилотных точек реализации», — уточнил управляющий директор Совкомбанка Артем Языков

В банке отмечают, что важным условием для действия сниженной ставки является заключение кредитного договора в течение 14 календарных дней по программе «Новостройка» и 28 календарных дней по программе «Кредит на приобретение недвижимости (вторичка)».

Клиенты могут также воспользоваться дополнительными предложениями банка по снижению процентной ставки на полный срок кредитования, добавили в финансовом учреждении.

Заявку на ипотеку можно подать онлайн или в офисах банка.