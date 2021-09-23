Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило Азиатско-Тихоокеанскому Банку статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», сообщила пресс-служба АКРА.

В релизе указано, что присвоение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает мнение АКРА относительно возможного изменения кредитного рейтинга банка в краткосрочной перспективе ввиду ожидаемого прекращения влияния государства на его кредитоспособность. 17 сентября 2021 года Банк России провел аукцион по реализации 100% акций АТБ, победителем которого признана компания Pioneer Capital Invest (Республика Казахстан). По информации Банка России, переход права собственности ожидается до 1 ноября 2021 года.

В ноябре 2020 года АКРА присвоило банку кредитный рейтинг на уровне «ВВВ(RU)». При этом ОСК была обусловлена удовлетворительными оценками бизнес-профиля, достаточности капитала и позиции по фондированию и ликвидности, а также слабым риск-профилем.

«Статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» отражает необходимость проведения АКРА дополнительного анализа оценки влияния поддержки со стороны нового собственника на кредитоспособность АТБ <…> АКРА планирует рассмотреть вопрос о разрешении статуса, установленного по кредитному рейтингу, в течение ближайших 90 дней», — говорится в сообщении.

В АКРА отмечают, что к снятию статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» и подтверждению или повышению кредитного рейтинга могут привести неухудшение оценки АКРА степени влияния на финальный рейтинг поддержки АТБ со стороны нового контролирующего акционера, значительное повышение ОСК банка, способное компенсировать снижение степени поддержки со стороны действующего контролирующего акционера.

Основанием для понижения кредитного рейтинга могут стать невысокая степень или отсутствие поддержки со стороны нового контролирующего акционера, ухудшение собственной кредитоспособности банка.