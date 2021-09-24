ВТБ с 24 сентября улучшает условия по ипотеке с господдержкой, снижая ставку до 5,75% годовых, и семейной ипотеке, ставка по которой теперь составит от 4,7%, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

Дополнительные дисконты доступны заемщикам, которые оформляют сделки в цифровых каналах банка.

По ипотеке с господдержкой базовая ставка в ВТБ составляет 6,35%, скидка в 0,3 процентного пункта доступна заемщикам, оформляющим кредит через цифровой кабинет на сайте банка или в других дистанционных каналах. Теперь они могут дополнительно уменьшить ставку еще на 0,3 п. п. при использовании цифровых услуг в ходе сделки — например, сервиса безопасных расчетов и электронной регистрации. Суммарно ставку по ипотеке с господдержкой можно снизить до 5,75%.

Аналогичная система дисконтов вводится и по семейной ипотеке. В итоге минимальная ставка для этой категории клиентов составит 4,7%, а для жителей Дальнего Востока — 4,3%. Максимальная сумма кредита по программе — 12 млн рублей в Москве и Московской области и Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн — в остальных регионах.

Кроме того, в рамках программы «Дальневосточная ипотека» для клиентов ВТБ ранее была установлена минимально возможная ставка на весь срок кредита — 0,1%. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость в регионах ДФО (возраст обоих супругов — не старше 35 лет), а также одинокие родители не старше 35 лет с ребенком до 18 лет.

«Фокус госпрограммы после ее модернизации направлен в первую очередь на социальные категории населения. Сейчас самые выгодные условия при проведении сделок будут доступны семьям с детьми и пользователям цифровых сервисов», — отметил вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Михаил Сероштан.