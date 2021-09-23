Верховная рада Украины приняла закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с влиянием олигархов.

Закон предусматривает создание реестра лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), определение порядка включения лиц в реестр и последствий такого включения, введение декларирования публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный реестр.

Законопроект дает определение олигарха. Ими названы лица, имеющие значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующие основные сегменты медиапространства. Этим гражданам запрещается делать взносы в поддержку политических партий и становиться покупателями в процессе так называемой большой приватизации.

Документ также регламентирует порядок встреч и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, которые владеют значительными активами, и предусматривает для лиц, включенных в реестр, подачу декларации о таких контактах.

Закон имеет ограниченный срок действия — десять лет. В пояснительной записке указано, что он призван стать первым шагом к ликвидации олигархической системы на Украине. На его основе планируют разработать антимонопольные законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.