📰 Стоимость европейской нефти Brent 23 сентября впервые за два с половиной месяца поднялась до уровня 77,2 доллара за баррель, пишет «Коммерсант» . По данным агентства Reuters, котировки ближайшего контракта на поставку североморской нефти поднимались на 1,4% до 77,21 доллара за баррель, максимального значения с 6 июля. За два дня цены выросли почти на 4%. На спот-рынке цена Brent поднималась на 2%, до 75,95 доллара за баррель, сопоставимо выросла и цена российской Urals, достигшая 74,4 доллара за баррель. На сырьевой рынок позитивно влияют данные по запасам нефти в США, а также ослабление американской валюты. В таких условиях рубль смог укрепиться против доллара вопреки планируемому расширению санкций против российского госдолга. Кроме того, на рынке происходит переоценка влияния, которое оказал нынешний сезон ураганов в Мексиканском заливе — сначала там бушевала «Ида», потом «Николас». По мнению экспертов, они окажут долгосрочное влияние на объем предложения нефти с этого участка шельфа. Это означает, что приближается дефицит нефти и нефтепродуктов, плюс ажиотажа добавляет Международное энергетическое агентство, которое прогнозирует падение потребления нефти по итогам 2021 года, но рост за счет отложенного спроса в 2020 году, пояснили аналитики.

📰 Санкционный скандал вокруг российского криптообменника SUEX получил продолжение, пишет «Коммерсант» . Один из сооснователей площадки, Василий Жабыкин (он подтверждал свою связь с компанией New York Times), был уволен с поста топ-менеджера МТС Банка, где руководил инновационным Neo bank. Другой сооснователь SUEX, Егор Петуховский, 23 сентября на своей странице в Facebook сообщил об увольнении из известного бота криптообмена Chatex. Кроме того, всероссийская организация «Стопнаркотик» обратилась в ЦБ и МВД с просьбой провести проверку партнеров SUEX, а также заблокировать их противозаконные транcакции. Ранее, 21 сентября, США ввели санкции против зарегистрированной в РФ и Чехии платформы по обмену криптовалюты SUEX OTC S.R.O. Она попала в список по подозрению в причастности к обеспечению финансовых операций хакеров, специализирующихся на шантаже и требовании выкупа от пострадавших. Согласно проведенному организацией расследованию, SUEX была вовлечена в отмывание денежных средств для крупнейшей платформы продажи наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее 1,5 млрд долларов в год.



📰 Инвестиционные фонды, резко увеличившие покупку природного урана (закись-окись урана, U3O8), смогли поднять его стоимость до уровней лета 2012 года, пишет «Коммерсант» . Спотовая цена за неделю, закончившуюся 22 сентября, подскочила на 56% за два месяца и превысила 50 долларов за фунт закиси-окиси урана. Цены постепенно начали расти в 2020 году из-за закрытия крупных урановых рудников, но не достигали 40 долларов даже на фоне сокращения предложения. Основной драйвер роста — канадский Sprott, который активно пополняет запасы. Интерес к урану растет на фоне климатической повестки и возможного дефицита сырья, полагают эксперты. При этом на текущей неделе котировки уже немного просели: по данным на 23 сентября, цена составляет 49,5 доллара за фунт, сообщили в агентстве UxC.



📰 На фоне резкого снижения вылова осьминогов в Марокко, Мавритании и Индонезии, а также транспортного коллапса в Суэцком канале российские рестораторы столкнулись с дефицитом продукта, а некоторым даже пришлось выводить блюда из меню, пишет «Коммерсант» . Ситуация уже сказалась на ценах: с начала лета осьминоги подорожали в три раза — до 1,5 тыс. рублей. Поставщики обещают вскоре стабилизировать ситуацию. По словам представителей отрасли, поставщики пользуются дефицитом и повышают цены. В конце весны рестораторы закупали осьминогов из Индонезии по 500 рублей за один кг, сейчас его невозможно найти дешевле 1,5 тыс. рублей. При этом поставщики из Марокко повысили цену до 2 тыс. рублей за один кг. В качестве альтернативы поставщики предлагают песчаного осьминога с Сахалина либо замороженный продукт из Китая, спрос на который у посетителей ресторанов низкий, добавили рестораторы. Для ретейла проблема неактуальна, так как продажи осьминогов в рознице минимальны.

📰 В этом году сдвинулось с мертвой точки долгое противостояние участников российского гостиничного рынка и его ключевой системы бронирования Booking.com, пишет «Коммерсант» . Отельеры и конкуренты сервиса привлекли на свою сторону Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая признала, что Booking.com B.V. (юридическое лицо одноименного сервиса) занимает доминирующее положение и, злоупотребляя им, навязывает невыгодные условия. Однако пока сервис оказывает регулятору жесткое сопротивление, да и отнюдь не все участники рынка разделяют возмущение коллег. Это разбирательство может стать прецедентным для всех иностранных компаний. Исходно претензии участников туристического рынка к сервису строились вокруг его комиссии, которая, по словам собеседников, в среднем составляет 15–18% от стоимости бронирования, и наличия в договорах обязательного условия по соблюдению паритета цен. То есть отель не может продавать аналогичный номер дешевле на любых других сервисах (широкий паритет) или собственном сайте (узкий паритет). В самой Booking.com настаивают, что практика узкого паритета — справедливый инструмент, позволяющий «поддерживать экосистему путешествий».

📰 Палата представителей США одобрила проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 октября), который предусматривает ужесточение санкций против России, пишет РБК . За инициативу выступили 316 членов, против проголосовали 113. В бюджет включена поправка, которая запрещает гражданам США проводить сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Также в него вошла поправка, которая рекомендует администрации президента США Джо Байдена рассмотреть введение санкций в отношении 35 россиян. В список в том числе вошли премьер-министр Михаил Мишустин, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, бизнесмены Роман Абрамович и Алишер Усманов, а также главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Перечень предложили соратники оппозиционера Алексея Навального Леонид Волков и Иван Жданов, они его передали представителям Евросоюза и США. Помимо этого, проект оборонного бюджета предусматривает новые санкции против «Северного потока – 2», в случае принятия которого президент США будет обязан не позже чем через 15 дней после вступления инициативы в силу ввести ограничения против всех лиц и компаний, причастных к деятельности и строительству «Северного потока – 2».



📰 Интернет-ретейлер Ozon планирует запускать онлайн-кинотеатр, пишет «Коммерсант» . Компания обсуждает варианты выхода на рынок онлайн-видео с его участниками и рассматривает как запуск white label по партнерской модели, так и поглощение уже работающей платформы. Компания еще не определилась с конкретикой по проекту, утверждает собеседник, знакомый с ходом переговоров. Он считает, что «ретейлер хочет решить экосистемные задачи», усилить программу лояльности. В ней уже есть подписка Ozon Premium, дающая скидки и бесплатную доставку, Ozon Card — дебетовая карта с кэшбэком, сервис покупки авиабилетов и др. Ozon идет по следам Amazon, который развивает Amazon Prime Video, и отечественных экосистем, полагают аналитики. Так, в экосистемную подписку «Яндекс.Плюс» входит «Кинопоиск HD», «Сбер» развивает Okko, МТС — Kion. При этом создавать онлайн-кинотеатр с нуля очень дорого, отмечают эксперты, он может обойтись в 100 млн долларов. Готовых же проектов на продажу немного, фактически это только ivi и Megogo.



📰 С начала года по конец августа по всей стране началось строительство более 28 млн кв. метров жилья, почти вдвое больше, чем за тот же период 2020 года, пишет «Коммерсант» со ссылкой на подсчеты «ДОМ.РФ». Пик пришелся на июнь, когда стартовало строительство 5,3 млн кв. метров. Но уже к концу лета в ряде крупных регионов, включая Петербург, Татарстан и Красноярский край, число новых проектов начало сокращаться. Локальные девелоперы не спешат запускать стройки на фоне снижения спроса, который еще в начале года был ажиотажным. Больше всего жилья с начала года застройщики стали возводить в Москве (16 млн кв. метров), Подмосковье и Петербурге (по 9 млн кв. метров). На долю этих рынков приходится 38% всех возводимых новостроек, подсчитали в «ДОМ.РФ». Всего же, указывается в обзоре компании, на конец лета в России строилось в целом 99 млн кв. метров с учетом проектов, вышедших на рынок в прошлом году. Эксперты отмечают, что в Московском регионе и Петербурге заметнее всего и вырос спрос после запуска льготной ипотеки под 6%, хотя зимой этого года девелоперы не спешили выводить на рынок больше новых проектов.

