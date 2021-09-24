Чистая прибыль банка «Открытие» за восемь месяцев 2021 года составила 64,9 млрд рублей против 24,8 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные отчетности по РСБУ приводятся в релизе банка.

Доходы банка от клиентского бизнеса за восемь месяцев 2021 года составили 77,3 млрд рублей, что на 47% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Динамика обусловлена, с одной стороны, увеличением чистого процентного дохода за счет роста кредитного портфеля и, с другой, снижением процентного расхода за счет увеличения доли текущих счетов в средствах клиентов, а также ростом чистого комиссионного дохода, следует из сообщения.

Отдельно в августе банк получил 6,2 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ.

Активы банка с начала 2021 года выросли на 12,7% (в августе — на 1,1%) до 2,92 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 17,3% за восемь месяцев (на 0,8% в августе) до 1,98 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос на 17,3% до 1,395 трлн рублей. Объем выданных за восемь месяцев кредитов корпоративным клиентам и клиентам из сегмента малого и среднего бизнеса составил 905 млрд рублей (плюс 29% в годовом выражении). Розничный портфель с начала года увеличился на 17,1%, составив 580 млрд рублей на 1 сентября. С начала 2021 года банк выдал 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 33% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем средств клиентов по итогам восьми месяцев 2021 года вырос на 9,5% до более чем 2,09 трлн рублей, в том числе средств юридических лиц — на 18% до 1,111 трлн, физических лиц — на 1% до 982 млрд. Отдельно в августе объем средств клиентов увеличился на 2,7%, также в основном за счет юридических лиц (плюс 5,1%).



Регуляторный капитал банка на 1 сентября 2021 года составил 364,8 млрд рублей (плюс 8,6% с начала года). «Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком с существенным запасом: по состоянию на 1 сентября 2021 года Н1.0 составил 13,6% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок), Н2 — 157,6% (пороговое значение: 15%), Н3 — 158,3% (пороговое значение: 50%)», — указано в сообщении.