Фондовые индексы РФ снижаются в начале основных торгов в пятницу, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:11 мск индекс Мосбиржи потерял 0,37 по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 4 037,06 пункта. Индекс РТС просел на 0,71 — до отметки 1 740,79.

«Сегодня утром импульс к росту мировых фондовых рынков, отыгравших накануне основной новостной позитив, ослаб.<…> Неоднозначная динамика и на товарных рынках: инерционно повышаются цены на нефть Brent, но весьма умеренно, после обновления двухлетних максимумов, под давлением цены на промышленные металлы. Учитывая неплохой рост накануне и дефицит сильных новостей для продолжения роста, ждем усиления склонности к фиксации прибыли сегодня», — комментирует начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.



«Высокие цены на энергоносители, по нашему мнению, способны подтолкнуть индекс Мосбиржи к тестированию исторических максимумов, зоне 4 070—4 100 пунктов. Однако ухудшение внешнего фона, по нашему мнению, вряд ли позволит индексу сегодня закрепиться в нем», — пишет эксперт.