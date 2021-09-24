Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Тинькофф Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до «BB+» с «BB». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Рейтинг устойчивости банка повышен до «bb+» с «bb». Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства.

Как следует из материалов Fitch, РДЭ банка обусловлены его кредитоспособностью на самостоятельной основе и по-прежнему отражают высокие результаты деятельности, адекватную позицию по капиталу и «гранулированную» базу фондирования (85% приходится на депозиты). В противовес этим сильным сторонам отмечаются существенная зависимость финучреждения от высокодоходного, но и высокорискового сегмента розничного кредитования и, соответственно, стабильно более высокие доля обесцененных ссуд и стоимость риска по сравнению с российскими универсальными банками и банками, специализирующимися на корпоративном кредитовании, а также агрессивный рост бизнеса.

Объясняя повышение рейтингов, аналитики указывают на расширение и укрепление позиций Тинькофф Банка в последние годы: рост клиентской базы и продолжающуюся диверсификацию бизнеса. Так, постепенное смещение бизнес-модели банка в сторону некредитных сегментов позитивно для рейтингов, поскольку такие доходы более стабильны и менее подвержены рискам, связанным с обесценением.

Fitch также считает, что кредитные риски, связанные с деятельностью «Тинькофф» в сегменте необеспеченного потребкредитования, стали более ограниченными в последние несколько лет. По мнению экспертов, улучшившаяся структура активов существенно снижает чувствительность капитала банка к потенциально цикличному качеству ссуд в сегменте потребительского финансирования.



Эксперты указывают на улучшение структуры доходов банка и на то, что в последнее десятилетие его показатели прибыльности были стабильно выше, чем у других рейтингуемых агентством банков. Fitch ожидает, что «Тинькофф» будет по-прежнему демонстрировать сильные финансовые результаты, но потенциальное давление могут оказывать наблюдающееся по всему банковскому сектору сжатие маржи в потребительском финансирования из-за большой конкуренции и высокой степени насыщения рынка, а также повышенная стоимость фондирования. Стратегия банка до 2023 года предполагает увеличение базы активных клиентов до 16,5 млн (с 11,5 млн на конец II квартала 2021-го), и быстрый рост бизнеса в первом полугодии текущего года уже нашел отражение в более высоких издержках (включая стоимость привлечения клиентов), пишут аналитики.