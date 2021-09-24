Суд в Москве назначил четыре года колонии строгого режима бывшему замглавы Пенсионного фонда России Алексею Иванову, признав его виновным в получении взятки в размере почти 4,5 млн рублей. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, дело Иванова суд рассмотрел в закрытом режиме.

«Иванов решением столичного суда признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а другой фигурант — директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв Менеджмент» Алексей Копейкин — в посредничестве во взяточничестве (часть 4 статьи 291.1 УК РФ). Обоим назначили без штрафа по четыре года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, куда их уже этапировали», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, уголовные дела в отношении подсудимых были рассмотрены отдельно друг от друга. Как уточнил ТАСС адвокат Иванова Александр Зинуров, решение вынес Лефортовский суд Москвы.

Оба фигуранта признали вину, а Генеральная прокуратура ранее подписала с ними досудебное соглашение о сотрудничестве. Во время следствия Иванов и Копейкин были переведены под домашний арест и были взяты под стражу в зале суда после оглашения приговора. В связи с тем, что в ходе прений сторон в суде прокурор попросил для Иванова семь лет лишения свободы и 140 млн рублей штрафа, вынесенное решение уже обжаловано гособвинением в апелляционной инстанции Мосгорсуда из-за мягкости приговора. Из подсудимых обжаловал приговор только Копейкин.

Иванов и Копейкин были арестованы 12 июля 2019 года. Согласно материалам дела, неустановленные лица за общее покровительство ежемесячно в течение двух лет отправляли на счет в Промсвязьбанке Копейкину по 200 тыс. рублей, а он пересылал их Иванову.



Басманный суд Москвы наложил арест на три квартиры в Москве и Подмосковье, загородный дом и земельный участок в Подмосковье, а также на банковские счета Иванова и его близких родственников в качестве обеспечительных мер в рамках уголовного дела. Рыночная стоимость арестованного имущества составляет порядка 70 млн рублей. Арестовано также имущество Копейкина. Иванов был уволен в связи с утратой доверия.