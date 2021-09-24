В мобильном приложении Банка ДОМ.РФ появилась возможность подключить кошельки Samsung Pay и Google Pay к картам Visa и Masterсard, сообщила пресс-служба кредитной организации.
В банке отметили, что сервис автоматически настраивается в мобильном приложении банка на Android и не требует установки приложений платежных сервисов, ввода полных реквизитов карты и подтверждения СМС-паролем. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо выбрать карту в мобильном приложении и настроить бесконтактную оплату, нажав на одну из кнопок по добавлению карты в нужное Pay-приложение.
Совершать операции через Samsung Pay и Google Pay с помощью гаджетов на Android можно в онлайн- и офлайн-магазинах, принимающих бесконтактные платежи, в мобильных приложениях, а также в банкоматах и платежных терминалах, поддерживающих такую возможность. Платежи защищены и безопасны, при их обработке вместо реального номера карты используется уникальный цифровой код — токен. Каждая покупка подтверждается отпечатком пальца или ПИН-кодом приложения без сохранения реквизитов карты на сайте или устройстве продавца.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
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Лиц.№ 316
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|до 10%
|0 - 3 588
|до 10%
|
Лиц.№ 2766
|до 3,75%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885