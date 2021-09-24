Виртуальная валюта не является законным платежным средством, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на уведомление Народного банка Китая (ЦБ). Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной. Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в Интернете.

В Китае предупредили, что виртуальная валюта не имеет того же юридического статуса, что и легальная валюта. Граждане также будут привлечены к ответственности, если продолжат пользоваться зарубежными биржами, как и организации, предоставляющие им маркетинговую, платежную и техническую поддержку, указывает ЦБ Китая.

ЦБ отметил, что в последнее время активизировалась деятельность по торговле виртуальной валютой, что «нарушает экономический и финансовый порядок, порождает незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег». В этой связи соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.

Другая претензия к криптовалютам связана с количеством электроэнергии, используемой для их майнинга.