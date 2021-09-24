Новые категории льготного автокредитования могут появиться не раньше 2023 года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос о возможности ввода новых категорий.

«На следующий год — нет, а там посмотрим. Мы не исключаем. Мы должны посмотреть, как будет складываться в целом ситуация на рынке автопрома. Не раньше 2023 года», — сказал министр.

Ранее Минпромторг предложил со следующего года запустить выдачу льготных автокредитов работникам системы образования.

Мантуров анонсировал расширение программ льготного автокредитования и лизинга весной, однако в начале сентября он заявил, что Минпромторг не будет возобновлять программу льготного автокредитования в этом году, по следующему году решение пока не принято.