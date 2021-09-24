Рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило Хоум Кредит Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до уровня «BB» с «BB-». Прогноз по рейтингам — «стабильный». Рейтинг устойчивости повышен до «bb» с «bb-». Полный список рейтинговых действий приведен в сообщении Fitch .

Как следует из релиза, РДЭ банка обусловлены его кредитоспособностью на самостоятельной основе, отраженной в его рейтинге устойчивости. Повышение рейтингов отражает устойчивые качество активов и прибыльность банка в течение длительного времени, в том числе в период экономического спада 2020 года. Высокие показатели прибыльности обеспечивают банку хороший запас прочности для покрытия расходов на резервы по кредитам, которые могут быть волатильными ввиду высокой подверженности банка влиянию цикличного российского рынка потребительского кредитования. Аналитики уточняют, что на конец первого полугодия текущего года на чистые необеспеченные ссуды приходилось 74% совокупных активов банка.

Также отмечается, что значительные запасы капитала и ликвидности у банка выступают позитивными рейтинговыми факторами.

В числе прочего подчеркивается, что влияние пандемии на качество кредитов банка было ограниченным.



«Рейтинги Хоум Кредит Банка могут быть понижены в случае увеличения расходов на резервы по кредитам существенно выше наших ожиданий, что обусловит отрицательную или близкую к отрицательной прибыльность в течение нескольких квартальных отчетных периодов подряд. Более низкие показатели достаточности капитала ввиду сочетания более высокого роста и/или более высоких дивидендных выплат также могут привести к понижению рейтингов. <…> Позитивное рейтинговое действие потребовало бы диверсификации бизнес-модели и структуры доходов банка, а также значимого усиления его рыночных позиций. Продолжительная история низких убытков от обесценения и сильной прибыльности при поддержании адекватного запаса капитала также была бы позитивной для кредитоспособности», — отмечается в сообщении Fitch.