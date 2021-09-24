🔹 ЦБ обсуждает с банками обновление методики расчета показателя долговой нагрузки заемщиков. Участники рынка готовятся предложить регулятору новое технологическое решение для оценки доходов клиентов на основе информации о поступлениях и остатках на счетах, а также исходящих платежах. Детальные сведения о состоянии клиентских счетов не будут передаваться от банка банку или какой-либо доверенной стороне вроде бюро кредитных историй — это будет специальный криптографический протокол, обеспечивающий многосторонние конфиденциальные вычисления.

🔹 Минфин планирует регулировать работу банковских голосовых интерфейсов для взаимодействия с клиентами, чтобы не допускать мисселинг и защитить права потребителей. Фокусы стратегии развития финансового рынка до 2030 года предполагают внедрение норм, минимизирующих воздействие на эмоциональное состояние потребителя во время ознакомления с предлагаемыми услугами и принятия решения о покупке. При этом эксперты считают, что основной риск применения голосовых интерфейсов — это попытка «обмануть» систему, например, с помощью записи голоса человека и имитации номера клиента.

🔹 На предоставление материнского капитала в рамках трехлетнего бюджета будет направлено 1,6 трлн рублей. Планируется, что маткапитал на первого ребенка, составляющий сейчас 483,8 тыс. рублей, вырастет до 503,2 тыс. в 2022 году, а к 2024-му — до 544,3 тыс., на второго/последующего ребенка — с текущих 639,4 тыс. до 665 тыс. и 719,3 тыс. рублей соответственно.



🔹 С финансового рынка ушел еще один игрок: Банк России аннулировал лицензию небанковской кредитной организации «Финчер», специализировавшейся на инкассации и обработке денежной наличности. Собственники приняли решение о добровольной ликвидации НКО. Согласно представленным в ЦБ данным, ее имущества достаточно для удовлетворения требований кредиторов.



🔹 Первое полугодие 2021 года оказалось для страхового рынка РФ более продуктивным, чем первая половина 2020-го. Тогда на динамику сильно повлияли жесткие меры по борьбе с пандемией COVID-19, введенные во II квартале; в этом году страховой рынок показывает хорошие восстановительные темпы, а негативное влияние могут оказать скорее регуляторные изменения. Более высокие, чем ожидалось, темпы восстановления страхового рынка позволяют более оптимистично смотреть и на второе полугодие 2021 года, приходят к выводу аналитики Банки.ру в тематическом исследовании.