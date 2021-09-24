Центробанк 25 сентября в 11:00 проведет вебинар «История банков и финансов в России», посвященный интересным фактам становления и развития финансовой системы нашей страны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО, слушатели узнают, откуда и зачем появились Центральный банк и современные банки, при чем здесь дореволюционные предприниматели и как история финансов находит отражение в искусстве.

Так, с краткой историей главного банка страны участников познакомит кандидат исторических наук, ведущий эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Григорьева. Когда и как появились современные банки в России, расскажет доцент исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат исторических наук Софья Саломатина.

Ее коллега, кандидат экономических наук, доцент экономического факультета МГУ Александр Ломкин представит исследование с интригующим названием «Место встречи изменить нельзя». Облигация лейтенанта Соловьева: в кадре и за кадром». А заместитель директора музея предпринимателей Алла Лисицына расскажет о мировоззрении, качествах, принципах, воспитании дореволюционных предпринимателей.

Принять участие в вебинаре можно бесплатно по ссылке .