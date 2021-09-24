Инфляционные ожидания населения России в сентябре несколько снизились, но остаются вблизи многолетних максимумов. Согласно опросу компании «инФОМ», проведенному по заказу Банка России, граждане оценивают инфляцию на год вперед в 12,3%, говорится в комментарии ЦБ «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» .

Согласно данным исследования, проводимого по заказу Банка России, медианная оценка населением страны ожидаемой в ближайшие 12 месяцев инфляции составила 12,3% (минус 0,2 процентного пункта к августу). Наблюдаемая населением инфляция в сентябре снизилась впервые с февраля 2021 года. Ее медианная оценка составила 15,6% (минус 0,9 п. п. к августу). Оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции снизились у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

«Снижение оценок наблюдаемой и ожидаемой инфляции в сентябре во многом было связано с замедлением роста цен на многие часто покупаемые населением товары. Так, на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию продолжилось уменьшение количества респондентов, называвших фрукты и овощи среди наиболее подорожавших товаров. Также респонденты стали реже отмечать в числе наиболее подорожавших товаров растительное масло, сахар, яйца, лекарства и строительные материалы. Замедление роста цен на эти товары фиксировалось Росстатом в августе текущего года», — говорится в комментарии.

Индекс потребительских настроений домохозяйств в сентябре продолжил увеличиваться (плюс 4,2 п. п. к августу) и достиг максимального значения с августа 2020 года. Наиболее сильно возрос индекс ожиданий (плюс 5,2 п. п.), индекс текущего состояния увеличился на 2,9 пункта.

«В сентябре на фоне роста депозитных ставок и снижения оценок наблюдаемой инфляции увеличилась склонность респондентов к сберегательному поведению. Доля тех опрошенных, кто считает, что свободные деньги сейчас лучше откладывать, возросла до 53% (плюс 2 п. п. к августу). Однако она все еще меньше, чем до пандемии: в январе — марте 2020 года она составляла 55—56%», — сообщили в ЦБ.

По данным мониторинга Банка России, проведенного в сентябре 2021 года, ценовые ожидания предприятий на три месяца незначительно снизились, оставаясь вблизи максимума последних лет. Средний ожидаемый темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 3,6% в годовом выражении (в сентябре 2020 года — 2,3%).

«Снижению ценовых ожиданий способствовали замедление роста издержек и рисков хозяйственной деятельности, а также укрепление рубля. При этом предприятия отмечали ускорение роста спроса и ожидали сохранения высоких темпов в ближайшие месяцы. <…> Ценовые ожидания в торговле снижались третий месяц подряд. В сентябре снижение происходило как в оптовом звене, так и в рознице. Основными факторами, по мнению респондентов, были замедление темпов роста закупочных цен и укрепление рубля», — говорится в комментарии.

Средний темп прироста цен в ближайшие три месяца, ожидаемый предприятиями розничной торговли, в сентябре составил 6,3% в годовом выражении (в сентябре 2020 года — 5,1%).

В августе — сентябре прогнозы инфляции профессиональных аналитиков на 2021 год изменились незначительно. По данным сентябрьского макроэкономического опроса Банка России, они повысили прогноз по инфляции до 5,9% (плюс 0,3 п. п. к июлю). По данным опроса Bloomberg, в сентябре консенсус-прогноз аналитиков снизился до 5,8% (минус 0,2 п. п. к августу). Консенсус-прогнозы аналитиков, составленные агентствами Reuters и Интерфакс в конце августа, не изменились.

Прогнозы аналитиков на 2022 и 2023 годы в августе — сентябре почти не изменились и оставались вблизи 4%.