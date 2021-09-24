Половина россиян считает, что деньги им даются с большим трудом, а своими нынешними доходами полностью удовлетворены только 3% наших сограждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

О своем умении зарабатывать деньги заявили 25% опрошенных. Больше всего таких на Дальнем Востоке (30%), меньше всего — в Центральном федеральном округе (22%). При этом 49% россиян деньги даются с большим трудом. Тут среди лидеров тоже Дальний Восток (54%), тогда как на Северном Кавказе низко оценивают свои финансовые способности лишь 38%.

Четверть россиян (25%) призналась, что не умеют зарабатывать, но хотели бы научиться. Деньги совсем не интересуют 1% россиян в целом и 3% жителей Москвы и Московской области.

51% россиян сказали, что им хватает денег, которые они зарабатывают. Из этого числа 40% хватает денег из-за умения экономить и только 11% — потому что они достаточно зарабатывают. Выше всего доля тех, кто, по собственным оценкам, зарабатывает достаточно, на Дальнем Востоке и в Московском регионе (по 16%), ниже всего — на Урале и в Центральном федеральном округе (по 6%).

О нехватке денег заявили 49% россиян. При этом 36% назвали причиной нехватки малые заработки. Чаще всего так отвечали жители Центрального федерального округа (47%) и Сибири (44%), реже других — москвичи (29%) и жители Дальнего Востока (30%). У 13% россиян причина дефицита денег — неумение экономить.

Идеальными свои нынешние доходы назвали лишь 3% опрошенных. Больше всего абсолютно довольны своими доходами жители Москвы и Московской области (8%), а на Северном Кавказе таких нет вовсе.

Иметь доходы в два —три раза больше, чем сейчас, хотели бы 61% респондентов. 20% заявили о желании зарабатывать в пять — семь раз больше, а еще 16% — в 10—20 раз больше, чем зарабатывают сейчас.

Свои способности тратить россияне оценили гораздо выше, чем умение зарабатывать. 60% опрошенных заявили, что расходуют деньги разумно и эффективно. Этот показатель в среднем одинаков во всех российских макрорегионах, за исключением Сибири (51%) и Южного федерального округа (52%).

О своем неумении тратить сообщили 16% респондентов, при этом они признались, что им всегда хватает денег. 14% похвастались умением тратить деньги с размахом. Еще 11% сказали, что не умеют тратить и предпочитают копить, причем этот показатель тоже примерно одинаков по всей России.

При этом 50% россиян заявили, что хотели бы иметь возможность тратить больше, чем сейчас. Идеальными свои нынешние расходы считают 21% опрошенных. 24% хотели бы тратить в два — три раза меньше, чем сейчас, 4% — в пять — семь раз меньше и еще 1% — в 10—20 раз меньше.

Опрос проведен банком «Открытие» 17—22 сентября по репрезентативной выборке среди 1 015 россиян в возрасте 18—65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.