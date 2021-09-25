Конфедерация предприятий Китая в субботу опубликовала список 500 наиболее крупных предприятий страны в текущем году. Согласно распространенному заявлению организации, их доходы от основной деятельности в совокупности составили 89,83 трлн юаней (13,9 трлн долларов), увеличившись по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем на 4,43%.

Как следует из распространенного заявления, рейтинг компаний возглавила Государственная электросетевая корпорация КНР с выручкой 2,667 трлн юаней (412,94 млрд долларов), на втором месте — Китайская национальная нефтегазовая корпорация (СNPC) с 1,959 трлн юаней (303,3 млрд долларов), затем с небольшим отставанием следует нефтехимический гигант Sinopec — 1,957 трлн юаней (303,05 млрд долларов).

По данным конфедерации, подобный рост наблюдается на фоне снижения доходов у 500 крупнейших компаний мира (на 4,81%). По мнению заместителя главы организации Чжу Хунжэня, новые возможности для роста компаний Китая появились в связи с «акцентом на инновации».

Согласно рейтингу, совокупная прибыль 500 крупнейших предприятий КНР превысила 6 трлн юаней (928 млрд долларов), увеличившись на 7,75%.

Конфедерация предприятий Китая ежегодно публикует рейтинг 500 крупных национальных компаний. Этот список позволяет проследить ключевые тенденции в развитии страны, ее позиции на международных рынках.