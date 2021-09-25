Юристы, которых Всемирный банк (ВБ) привлек для проверки подготовки его ежегодных докладов Doing Business, в своем отчете «подменили факты инсинуациями». Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в заявлении, направленном ей Исполнительному совету организации, выдержки из него приводит агентство Reuters.
На прошлой неделе ВБ опубликовал аудиторский отчет, в котором подвергаются критике действия Георгиевой по подготовке Doing Business в 2018 году, когда она занимала пост исполнительного директора Всемирного банка.
Глава МВФ считает, что подготовившая отчет американская юридическая компания WilmerHale «подменяет факты инсинуациями и нелогичными умозаключениями». По словам Георгиевой, в отчете есть фундаментальные ошибки, включая связь между рейтингом Китая в Doing Business 2018 и обсуждением увеличения капитала ВБ. Как отметила глава МВФ, выводы аудита о том, что она якобы оказывала давление на сотрудников ВБ с целью манипулирования данными для улучшения рейтинга Китая в Doing Business, являются «возмутительными». Георгиева подчеркнула, что она действовала с целью предотвратить предложение сотрудников аппарата тогдашнего президента ВБ Джим Ен Кима о включении Гонконга в рейтинг Китая в Doing Business 2018. Она подчеркнула, что «никогда не призывала изменять данные и анализ в угоду тому или иному правительству», отмечает агентство. Глава МВФ выразила сожаление в связи с тем, что некоторые коллеги чувствовали, что не могут высказать ей свои опасения по поводу целостности данных доклада.
Всемирный банк принял решение приостановить запланированную на октябрь публикацию рейтинга Doing Business, в котором ежегодно оцениваются условия ведения бизнеса в разных странах мира, в связи с необходимостью изучить нарушения, допущенные при сборе данных. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении ВБ, которое цитирует ТАСС.
На прошлой неделе официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что Исполнительный совет организации изучает отчет юристов.
В опубликованном на прошлой неделе аудиторском докладе говорится, что сотрудники ВБ допускали различные нарушения при составлении рейтинга Doing Business, в частности показатели Китая, Саудовской Аравии и ОАЭ в нем были завышены, а Азербайджана — занижены. В докладах Doing Business ежегодно оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира.
Из отчета следует, что в случае с Китаем данные были изменены, в частности, под давлением со стороны Джим Ён Кима, который в то время был президентом ВБ, а также под влиянием Георгиевой.
На прошлой неделе Всемирный банк сообщил, что принял решение отказаться от практики дальнейшей подготовки своих ежегодных докладов Doing Business в свете информации о нарушениях при составлении данных отчетов в недавнем прошлом.
В 2019 году Россия в этом рейтинге поднялась на три позиции и заняла 28-е место.